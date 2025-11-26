محمد قاسم: الفوز على «الصقور» أعاد لـ «يونايتد» أمل الصعود لـ «المحترفين»

أكد اللاعب الدولي السابق مشرف الفريق الأول في نادي «يونايتد»، محمد قاسم، أن فوز فريقه على ضيفه الإمارات (الصقور) بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى أعاد الفريق إلى الواجهة مجدداً، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن حتا والعربي، المتصدرين برصيد 14 نقطة لكل منهما.

وقال قاسم لـ«الإمارات اليوم» إن حظوظ يونايتد في المنافسة على الصعود لدوري المحترفين تجددت بقوة، مشيراً إلى أن الفريق استفاد كثيراً من نتائج الجولة الماضية، وأضاف: «الموسم طويل وصعب، لكن المنافسة على الصعود عادت من جديد».

وشهدت الجولة الثامنة سقوط دبا الحصن أمام غلف يونايتد (0-2)، وخسارة الحمرية أمام سيتي (0-1)، وتعادل العربي مع الفجيرة (2-2)، إلى جانب فوز يونايتد على الإمارات (2-0)، وهي نتائج وصفها قاسم بأنها صبّت في مصلحة فريقه وعززت موقعه في جدول الترتيب.

وتابع قاسم: «المباراة أمام الصقور كانت قوية وصعبة، نظراً إلى إمكانات الفريقين الفنية»، مؤكداً أن المدرب الإيطالي الأسطورة، أندريا بيرلو، عبّر عن سعادته بالفوز على فريق منافس ومحترم، وأن نتائج الجولة الماضية أحيت حظوظ يونايتد مجدداً، بعد إهدار الفريق خمس نقاط مهمة في الجولتين السابقتين.

وأضاف: «طموحنا واضح.. الصعود إلى دوري المحترفين».

واختتم قاسم تصريحاته مؤكداً أن الفوز على الصقور يمنح الفريق دفعة ذهنية مهمة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوحدة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة والمقررة في الأول من ديسمبر المقبل.