خبراء في «الفيفا»: مستقبل كرة القدم للهواة في الإمارات إيجابي

انطلقت، أمس، بفندق ماريوت الجداف في دبي فعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة، التي ينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا)، إذ تهدف الورشة، التي تُختتم اليوم، إلى تطوير اللعبة في المنطقة.

وشهدت الورشة تقديم عرض مفصل بشأن التقرير العالمي، وكذلك التقارير الخاصة بشأن البيئة الخاصة بكرة القدم للهواة في الدولة، وركز المتحدثون في الورشة على أهمية نشر اللعبة في جميع أنحاء الدولة، وتشجيع الفئات كافة على ممارستها من خلال زيادة عدد الأكاديميات وتطويرها، فضلاً عن تعزيز منتخبات الشباب للرجال والنساء على حد سواء مع أهمية وجود قاعدة واسعة وعدد كبير من الأطفال المشاركين بانتظام، بجانب وجود مدربين مؤهلين، بما يؤدي إلى تحسين قاعدة كرة القدم في الإمارات، مشيرين إلى أن الصورة العامة بالنسبة لمستقبل كرة القدم للهواة في الدولة تبدو إيجابية، وذلك من خلال التحسن الكبير في جودة المنتخبات الوطنية، وأن هذا التطور يُعدّ طويل الأمد.

شارك في الورشة خبراء من الاتحاد الدولي، منهم مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم في الفيفا، ماكس دي فيلدر، والمستشار الفني الإقليمي للفيفا، الدكتور بلحسن مالوش، بجانب مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في الفيفا، عمرو محب.

وتطرق مالوش خلال العرض الذي قدمه إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا نشاطاً كبيراً في هذا الخصوص، بعد قيام اتحاد الكرة بتنفيذ العديد من البرنامج، من بينها زيادة عدد اللاعبين الهواة، وتطوير الأكاديميات حتى تصبح أندية، بجانب اعتماد الأكاديميات الخاصة، وذلك تحت مظلة الاتحاد، مشيراً إلى أنه من ضمن التوصيات المهمة في هذا الخصوص، هو نشر اللعبة وتطوير كرة القدم للسيدات.

من جانبه، قال مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي، ماكس دي فيلدر إن هناك مساحة كبيرة لتطوير كرة القدم للهواة في الدولة بعدما شهدت الفترة الماضية زيادة في عدد الأندية المنضوية تحت الاتحاد.

بدوره، قال مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في الاتحاد الدولي، عمرو محب، إن الـ«فيفا» يولي اهتماماً كبيراً بتطوير كرة القدم للهواة، لأن أغلب ممارسي اللعبة من الهواة.