أبولو يرحل عن «رجبي الإمارات» بعد 10 سنوات

تقدّم المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرجبي المدرب العام للمنتخبات الوطنية، أبولو بيريليني، باستقالته من منصبه، بعد 10 أعوام قضاها في تطوير اللعبة داخل الدولة، قدّم خلالها نموذجاً لعمل احترافي أسهم في إعادة تشكيل منظومة الرجبي الإماراتي، على مستوى المنتخبات والبنية الفنية وبرامج المراحل السنية.

ولم يذكر اتحاد الرجبي سبب الاستقالة، لكنه قال في بيان صحافي إنه «منذ انضمامه إلى الاتحاد قبل 10 سنوات، عمل بيريليني على تنفيذ خطة تطوير شاملة عززت الهيكل الفني للمنتخبات، ووضعت أسساً واضحة لمسارات اكتشاف المواهب وصقلها، وأسهمت جهوده في الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية وتحسين تصنيف المنتخب من 105 عالمياً عند توليه المهمة إلى 40 عالمياً، في واحدة من أبرز القفزات التصنيفية في تاريخ الرجبي الإماراتي».

وأكد أمين عام الاتحاد، محمد سلطان الزعابي، أن بيريليني ترك إرثاً فنياً وتنظيمياً كبيراً، مشيراً إلى أن بصماته حاضرة في كل البرامج التي شهدتها منظومة المنتخبات الوطنية خلال العقد الماضي.

وأضاف: «نجاح المنتخبات في الصعود لمنصات التتويج القارية وفي تقديم مستويات قوية على الساحة الآسيوية جاء نتيجة مباشرة للعمل المنهجي الذي قاده بيريليني، إلى جانب البرامج التطويرية التي أسهمت في اكتشاف وإعداد لاعبين مواطنين عبر مشروع المدارس، وصولاً إلى المنتخبات، لاسيما منتخبي شاهين للرجال والمها للسيدات».

وقال الزعابي إن الاتحاد سيعلن خلال المرحلة المقبلة عن هوية المدرب الذي سيقود المنتخبات الوطنية في المرحلة الجديدة، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للعبة داخلياً وخارجياً.

من جانبه، قال أبولو بيريليني: «عملنا بروح الفريق الواحد، وحققنا تقدماً واضحاً في مشروع المدارس الذي فتح الباب أمام العديد من اللاعبين واللاعبات المواطنين للوصول إلى المنتخبات الوطنية، وما تحقق كان بفضل تعاون إدارة الاتحاد وجهود فريق التدريب الذي رافقني طوال مسيرتي».