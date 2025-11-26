دراسة طبية: عُمر رونالدو الفسيولوجي 28 عاماً

يبدو النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أصغر سناً بكثير من عمره الحقيقي، حيث يبهر قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم الجميع، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً بقدراته البدنية التي تتحدى سنه، وهو في الـ40.

وكشفت بيانات نشرتها مختبرات «ووب» الأميركية، وهي علامة تجارية متخصصة في أجهزة تتبع اللياقة البدنية، أن العُمر الفسيولوجي لرونالدو يبلغ 28.7 عاماً فقط، أي أصغر من عمره الحالي بـ12 عاماً.

وتحلل المختبرات الأميركية تسعة معايير تتعلق بالنوم والتمارين والحالة البدنية، بما في ذلك جودة النوم، والنشاط البدني، ومناطق معدل ضربات القلب، وكتلة الجسم.