الوحدة يعبر السد بثلاثية ويبلغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

بلغ فريق الوحدة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوز ثمين حققه مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه السد القطري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من المسابقة القارية.

ورفع «أصحاب السعادة» رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة مجموعات غرب آسيا، متقدّمين بفارق نقطة عن الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة، ما يجعل المباريات الثلاث المتبقية للوحدة أمام الغرافة القطري والأهلي والهلال السعوديين، تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل.

وبرز النجم الصربي دوشان تاديتش كرجل المباراة الأول بعدما وقّع على هدفي الفريق في الدقيقتين 55 و65،، ثم أضاف كايو كانيدو الهدف الثالث، «87»، بعد أن كان السد قد افتتح التسجيل عبر البرازيلي، كلاودينهو من ركلة جزاء، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).

وجاءت بداية اللقاء لصالح السد الذي ضغط مبكراً على مرمى الوحدة، حتى حصل على ركلة الجزاء إثر خطأ ارتكبه المدافع علاء الدين زهير أثناء محاولته إبعاد رأسية سايس لترتطم الكرة بيده، ليشير الحكم الياباني ريو تانيموتو إلى النقطة البيضاء دون تردد.

وبعد تلقي الهدف، نجح الوحدة تدريجياً في الدخول إلى أجواء المباراة، وشكّل روبين فيليب أول تهديد حقيقي بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس القطري.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الإماراتي اندفاعه الهجومي، وتألق حارس السد مشعل برشم في إبعاد عدد من المحاولات الخطرة، قبل أن يتمكن تاديتش من إدراك التعادل بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة في شباك الضيوف.

وأهدر عمر خربين فرصة ثمينة لمنح الوحدة التقدم بعد كرة ارتدت إليه من الحارس قبل أن يتعرض للسقوط دون أن يحتسب الحكم أي مخالفة، لكن تاديتش عاد ليؤكد تألقه ويخطف هدف الفوز من متابعة لتمريرة خربين، ليضعها بثقة داخل المرمى في الدقيقة 66.

وأنهي البديل كايو كانيدو على آمال الفريق القطري بتسجيله الهدف الثالث بعد صناعة مثالية من تاديتش.