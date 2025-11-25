منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لبطولة كأس العرب

تأهل منتخب الكويت لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بالفوز على موريتانيا بنتيجة 2 / صفر، في التصفيات النهائية، اليوم الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الكويتي المهمة بهدفين في الشوط الأول، أحرز الأول محمد دحام بضربة رأس بعد مرور 8 دقائق.

وفي الدقيقة 24، مرر دحام كرة عرضية أكملها نوح محمد مدافع موريتانيا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 24 من المباراة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك ينضم منتخب الكويت للمجموعة الثالثة من البطولة التي تضم مصر والإمارات والأردن.

وتستكمل التصفيات بمباراتين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي منتخب فلسطين ضد ليبيا، بينما يلتقي منتخب سوريا ضد جنوب السودان.