«فرجان دبي» تعلن انطلاق الموسم الشتوي لتدريبات نادي الفرجان لكرة القدم

أعلنت مؤسسة فرجان دبي انطلاق الموسم الشتوي من تدريبات نادي الفرجان لكرة القدم للفئات العمرية من مواليد 2010 وحتى مواليد 2020، وذلك برعاية مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي.

وتستمر التدريبات- التي انطلقت أخيرًا- حتى نهاية شهر مايو المقبل، حيث تُقام في ست حدائق رئيسة في دبي بالتعاون مع بلدية دبي، وهي: حديقة عود المطينة، وحديقة الورقاء 3، وحديقة الورود بند الشبا 4، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة البرشاء جنوب، وحديقة المزهر 2.

وتشمل التدريبات ثلاث فئات عمرية، حيث تضم فئة البراعم مواليد 2017 و2018 و2019 و2020، فيما تشمل فئة الأشبال مواليد 2014 و2015 و2016، أما فئة الناشئين فتضم مواليد 2010 و2011 و2012 و2013. وتقام التدريبات على مدار أربعة أيام أسبوعياً هي الاثنين، والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأكدت مؤسسة فرجان دبي أن الإقبال الكبير من الأسر على إشراك أبنائهم في تدريبات النادي يعكس ثقتهم في الدور المجتمعي والرياضي للمؤسسة، وسعيها لتوفير بيئة محفّزة داخل الأحياء السكنية تتيح للأطفال والنشء ممارسة الرياضة ضمن إطار احترافي يشمل جميع الأعمار، إذ بلغ عدد اللاعبين المنضمين إلى الأكاديمية حتى الآن527 لاعباً، ما يعكس تزايد اهتمام العائلات بالرياضة المجتمعية ودورها في تنمية شخصية الأبناء.

وشهدت التدريبات الحالية تركيزاً على تعزيز السلوكيات الإيجابية بين اللاعبين، كاحترام الزملاء وتقبل قرارات الحُكّام والتحلي بالروح الرياضية، إلى جانب غرس القيم المجتمعية، بما يسهم في دعم دور الأسرة في التربية وبناء شخصية متوازنة رياضياً وأخلاقياً.

كما تدعم الأكاديمية اللاعبين الموهوبين للوصول إلى الأندية الكبرى في الدولة، حيث انضم خلال الفترة الأخيرة مجموعة من اللاعبين إلى أندية إمارة دبي بعد تميزهم في الأداء والالتزام.

تنشئة رياضية وأخلاقية

من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن انطلاق الموسم الشتوي لتدريبات نادي الفرجان لكرة القدم يأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى تمكين الناشئة من ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومتكاملة داخل مناطق سكنهم، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تترجم توجهات إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية وتحفيز النشاط البدني.

وقالت إن التعاون مع مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي يُسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب دعم المواهب الشابة وتأهيلها وفق برامج تدريبية احترافية تتيح لهم فرص الانضمام للأندية المحلية مستقبلاً.

وأضافت أن نادي الفرجان لا يقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل يشكّل مساحة للتفاعل الاجتماعي وغرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال والشباب، بما يعزز دور فرجان دبي في بناء مجتمع مترابط يتشارك روح الفريق والانتماء والمسؤولية.

دعم لوجستي

من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "يمثل تعاوننا مع مؤسسة فرجان دبي في تنظيم تدريبات نادي الفرجان ضمن الحدائق العامة في مختلف مناطق الإمارة، إضافة نوعية؛ إذ تتيح هذه الشراكة المجتمعية للأطفال والشباب ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومجهزة ومتكاملة بمواصفات عالمية، ويعزز استغلال المرافق العامة لأغراض تنموية ورياضية."

دعم البرامج المجتمعية الرياضية

بدورها، قالت فوزية فريدون مدير قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي: "نفخر في مجلس دبي الرياضي برعاية مثل هذه المبادرات الرائدة التي تعزز من مشاركة الشباب والأطفال في النشاطات الرياضية داخل أحيائهم؛ حيث أن نادي الفرجان يمثّل نموذجاً حياً لتوفير بيئة آمنة ومحفّزة لممارسة الرياضة، بما يواكب رؤية دبي لتشجيع اللياقة البدنية والنشاط المجتمعي".

وأضافت: "الاستثمار في الناشئة من خلال برامج تدريبية منظمة يُسهم في تطوير مهاراتهم الرياضية والاجتماعية على حد سواء، ويساعد على صقل المواهب واكتشاف اللاعبين الموهوبين ليمثلوا الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف البطولات المحلية والدولية".