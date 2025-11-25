خالد إسماعيل: كرة القدم الإماراتية تحتاج تصحيحاً شاملاً

اعتبر لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق، خالد إسماعيل، أن كرة القدم الإماراتية وصلت إلى مرحلة تتطلب تصحيحاً شاملاً لإعادة ترتيب أوراق اللعبة من جديد، بعد إخفاق المنتخب في مهمة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال خالد إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»، إن ما يحدث اليوم على الساحة الكروية لا يليق بتاريخ كرة القدم الإماراتية ولا بطموحات الجماهير التي لم تتأخر يوماً عن دعم منتخباتها وأنديتها.