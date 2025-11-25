أحمد سكيك يقتحم عالم الغولف «الاحترافي»

أعلن اتحاد الغولف رسمياً، أمس، دخول مرحلة جديدة في تاريخه، بعد انتقال نجم المنتخب الوطني، أحمد سكيك، إلى المنافسة في فئة المحترفين، بعد مسيرة مميزة للاعب ضمن فئة الهواة، حقق خلالها إنجازات لافتة محلياً ودولياً.

ويسجّل سكيك اليوم أولى محطاته الرسمية في عالم الاحتراف، بالمشاركة في جولة «مينا للغولف» التي تحطّ رحالها في البرتغال، من خلال بطولة «أروبرا»، حيث ينافس مجموعة من نخبة اللاعبين من مختلف الجنسيات.

وأعرب سكيك عن جاهزيته للانتقال إلى عالم الاحتراف، وقال في تصريحات صحافية: «إن الانتقال إلى الاحتراف يمثل تتويجاً لسنوات عملٍ طويلة من الانضباط والتحديات، وأشعر بفخر كبير لما حققته مع المنتخب الوطني، وأنا اليوم أكثر استعداداً لخوض التحدي الأكبر في عالم المحترفين».

وأضاف: «لم يكن لهذه الخطوة أن تتحقق لولا الدعم الذي حظيتُ به من عائلتي، ومن اتحاد الإمارات للغولف، ومن كل شخص آمن بقدراتي. وأعد بأن أكون سفيراً مشرفاً للإمارات في كل بطولة أشارك فيها، وأن أبذل كل جهدٍ لتحقيق النتائج المشرفة».

واختتم: «طموحاتي كبيرة في المنافسة على أعلى المستويات، وفتح الطريق أمام لاعبي الإمارات الشبان للثقة بقدراتهم، وإثبات أن الوصول إلى العالمية ممكن، وأن الغولف الإماراتي قادر على صناعة الأبطال».

ويخطو سكيك (28 عاماً) هذه الخطوة تأكيداً للتطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة محلياً، والمواهب التي يعوَّل عليها من أبناء الإمارات في تحقيق الإنجازات.

وحقق سكيك نهاية الشهر الماضي واحدة من أفضل نتائجه على صعيد فئة «الهواة»، بعد مشاركة مشرفة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ 2025 التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف في دبي، وأنهاها سكيك في المركز الـ13 في الترتيب العام برصيد سبع ضربات تحت المعدل.

وأكد اتحاد اللعبة أن أحمد سكيك نجح على مدار 10 سنوات في تمثيل الغولف الإماراتي بصورة مشرّفة، في كبرى البطولات القارية والعالمية، وإهداء رياضة الإمارات إنجازات لافتة، أبرزها الميدالية الذهبية في بطولة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، بعد أن سجل مجموعاً قياسياً بلغ 18 ضربة تحت المعدل، وهو الأكبر في تاريخ البطولة.

كما سجل سكيك مشاركات متعددة في بطولات آسيا والمحيط الهادئ للهواة، ومثّل الدولة في بطولات العالم (كأس إيزنهاور)، إلى جانب البطولة الأعرق آسيوياً (كأس نومورا).

