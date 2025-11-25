باولو سوزا: فوز شباب الأهلي على الغرافة أهم مكاسب الموسم

أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا أن الفوز على ضيفه الغرافة القطري بهدفين دون مقابل، أمس، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، يُعدّ أحد أهم مكاسب الفريق هذا الموسم، ليس فقط بالنتيجة، بل بالأداء الجماعي المميّز، والسيطرة الواضحة على مجريات اللقاء أمام فريق ناضج كروياً ومتصدر الدوري القطري.

وقال سوزا، في مؤتمر صحافي، عقب المباراة التي أُقيمت على ملعب شباب الأهلي في دبي: «إن الفريق حافظ على مستوياته القوية التي يقدّمها منذ ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة من عمر البطولة ستكون حاسمة ومهمة، وأن الانتصار يُعزّز الثقة داخل المجموعة، ويدفعهم إلى مواصلة التقدم بثبات نحو التأهل».

وسجّل هدف المباراة الأول المدافع كوان سانتوس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف بالا الهدف الثاني (28)، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 10 نقاط في جدول الترتيب، ويُبقي على حظوظه الكبيرة في التأهل إلى دور الـ16، فيما تجمّد رصيد الغرافة عند ثلاث نقاط.

وأضاف سوزا: «لم يكن الفوز بالنتيجة فقط، بل بالطريقة التي لعب بها اللاعبون، إذ صنعنا عدداً كبيراً من الفرص بطرق متنوعة، من كرات ثابتة، وعرضيات، وتسديدات، وهذا يؤكد أننا نمتلك الأدوات التي تجعلنا قريبين من التأهل إلى الدور المقبل».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الفترة المقبلة ستكون فرصة لمعالجة الإصابات وإراحة اللاعبين، بالتزامن مع التحاق عدد منهم بالمنتخبات الوطنية، مؤكداً فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مواجهة قوية أمام منافس يمتلك خبرة كبيرة.

من جهته، اعتبر مدرب فريق الغرافة القطري، البرتغالي بيدرو مارتينيز، أن الخسارة أمام شباب الأهلي جاءت نتيجة أخطاء فردية مبكرة، أثّرت في الشكل العام للمباراة، مؤكداً أن الفريق دفع ثمن عدم الدخول في أجواء اللقاء بالشكل المطلوب خلال أول 20 دقيقة.

وقال مارتينيز، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، إن الغرافة تلقى هدفين من «خطأين بسيطين»، موضحاً: «استقبلنا هدفين من تسديدتين فقط في البداية، وبعدها حاولنا العودة ونجحنا في موازنة الأداء خلال الشوط الأول، وصنعنا فرصاً حقيقية داخل منطقة (الستة ياردات)، لكن لم نكن فعّالين بما يكفي».

وأضاف المدرب أن فريقه قدّم شوطاً ثانياً جيداً رغم صعوبة المباراة وضغط شباب الأهلي، قائلاً: «تحسّنّا في الشوط الثاني، وخلقنا أكثر من فرصة، صحيح أن المنافس كانت له فرص أكثر، لكننا أيضاً كنا على مقربة من التسجيل لو كنا أكثر دقة في اللمسة الأخيرة».

وتحدث مارتينيز بصراحة عن تأثير الغيابات الكبيرة في صفوف فريقه، مشيراً إلى أن نقص اللاعبين الأساسيين انعكس مباشرة على مستوى الثقة داخل الملعب، وقال: «الفريق لم يكن مرتاحاً بسبب الغيابات، إذ إن هناك لاعبين تعرّضوا للإصابة، وآخرين يعانون مشكلات عضلية، وبعضهم دخل المباراة وهو غير جاهز بنسبة كاملة، وهذا أثر في البداية تحديداً».