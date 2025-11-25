اليافعي يحصد لقب الجولة الثانية لزوارق «فورمولا 4»

ظفر البطل الإماراتي، سالم اليافعي، بلقب الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «فورمولا 4»، التي أقيمت، أمس، على كاسر الأمواج في أبوظبي، بعد أن حسم الصدارة على متن «الزورق رقم 10» حاصداً 40 نقطة، وجاء سلطان صقر الفلاحي في المركز الثاني بزورق «الفرعون الأسود 3» محققاً 30 نقطة، وحلّ عصمت عادل بزورق «الفرعون الأسود 2» في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وأكد مدير فعاليات الرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ناصر الظاهري، أن «نجاح الجولة يعكس المكانة الرائدة، التي تحظى بها أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات البحرية وفق أعلى المعايير العالمية»، مشيراً إلى «استمرار النادي في دعم المواهب الإماراتية، وتعزيز حضور الرياضات البحرية في الدولة».