«فيكتوري» في جدة للحفاظ على صدارة مونديال «الفورمولا 1»

وصل فريق فيكتوري إلى جدة لخوض غمار الجولة الرابعة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة، التي تستضيفها السعودية، بعد غدٍ، طامحاً إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام للفرق والفردي.

ونجح «الفيكتوري» في الفوز بالجولة الثالثة التي احتضنتها مدينة زينزهو الصينية، الشهر الماضي، ليواصل التربع على القمة برصيد 125 نقطة، يليه فريق الشارقة (95 نقطة) بالمركز الثاني، ثم فريق السويد (82 نقطة)، وفريق أبوظبي (50 نقطة).

وقال مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، في تصريحات صحافية: «نتطلع لمواصلة تقديم الأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في هذا الموسم، والتمسك بسقف الطموحات المرتفع للوجود على منصة التتويج في جميع السباقات التي نشارك فيها، بهدف استعادة اللقب العالمي لخزائن الفريق المرصعة بسجل حافل وضخم من الإنجازات التاريخية».