افتتاح بطولة العالم للكيك بوكسينغ في أبوظبي بمشاركة 150 دولة

شهدت أبوظبي، أول من أمس، حفل افتتاح بطولة العالم للكيك بوكسينغ لفئتَي «السينيرز» و«الماسترز»، التي تُقام للمرة الأولى خارج أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، بتنظيم اتحاد اللعبة، بالتعاون مع نظيره الاتحاد الدولي، وبمشاركة 2000 رياضي ورياضية يمثلون 150 دولة.

من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي: «إن مشاركة 150 دولة ونحو 2000 رياضي تشكّل دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الرياضي العالمي لدولة الإمارات، وتعزز من قيمة هذه النسخة التي نتوقع أن تُسهم في دعم مسيرة الكيك بوكسينغ وترسيخ حضورها عالمياً».

بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، روي بيكر، بالمستوى التنظيمي الرفيع الذي قدّمته أبوظبي في حفل الافتتاح.