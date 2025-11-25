بهدف كامارا.. انتصار تاريخي للشارقة على الأهلي السعودي «بطل آسيا»

حقق الشارقة فوزاً تاريخياً على مضيفه الأهلي السعودي حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا «النخبة»، بهدف دون رد، سجله اللاعب البديل عثمان كامارا في الدقيقة 80، وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما الإثنين على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن الجولة الخامسة من البطولة القارية.

ورفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط معززاً حظوظه بقوة في التأهل إلى دور الـ16، فيما بقي الأهلي عند 10 نقاط، علماً بأن المباراة هي الرسمية الأولى التي تجمع الفريقين.

وقدّم الشارقة مباراة بطولية وتاريخية أمام حامل اللقب، الذي تراجع أمام بسالة لاعبي الشارقة الذين ظهروا بصورة مغايرة تماماً لما قدموه في المباريات الماضية. وألغى حكم اللقاء هدفاً للأهلي.

ونجح الشارقة بهذا الفوز في تضميد جراحه وإعادة الابتسامة إلى جمهوره، بعدما مرّ الفريق في الفترة الأخيرة بظروف صعبة أدت إلى تراجع النتائج وإقالة المدرب الصربي ميلوش، وإسناد المهمة للمدرب الوطني عبد المجيد النمر.

وشهد الشوط الأول إشهار الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشارقة لوان بيريرا، قبل أن يتراجع عن قراره مكتفياً بالبطاقة الصفراء بعد الاستعانة بتقنية الحكم الفيديو «الفار».

وجرت المباراة وسط حضور جماهيري كبير في المدرجات من مشجعي الأهلي. وتقاسم الفريقان السيطرة على أغلب فترات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول أداءً مميزاً من الشارقة، الذي هدد مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة، وكان ينقصه اللمسة الأخيرة، لاسيما في الدقائق الأخيرة من الشوط. وفي المقابل، غابت الفرص الحقيقية عن الأهلي في هذا الشوط، مع أفضلية نسبية للشارقة. ونجح دفاع الشارقة المنظم في الحد من خطورة لاعبي الأهلي بقيادة رياض محرز وفهد الرشيدي وصالح أبو الشامات.

وتمكن اللاعب البديل عثمان كامارا من تسجيل هدف التقدم للشارقة من هجمة منظمة، مسدداً كرة قاتلة في مرمى الأهلي وفي عقر داره (80).

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة ومحاولات عديدة من لاعبي الفريقين للوصول إلى المرمى، فيما أجرى مدرب الشارقة تغييرات ذكية لتعزيز الجانب الهجومي قبل أن ينجح الفريق في تسجيل هدف المباراة الوحيد.