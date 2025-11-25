المنتخب يدشن تحضيرات كأس العرب في دبي غداً

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعتباراً من غد، معسكراً داخلياً في دبي قبل السفر إلى الدوحة، الجمعة المقبلة، للمشاركة في كأس العرب 2025 المقررة هناك خلال الفترة من الأول حتى 18 من الشهر المقبل، وقد اختار الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، 23 لاعباً للمشاركة في هذا الحدث.

ويدشن المنتخب أولى مبارياته في البطولة بلقاء نظيره المنتخب الأردني، في الثالث من الشهر المقبل.

وقال المدرب الوطني في كرة القدم وحارس المنتخب السابق، معتز عبدالله، إن مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب تعد فرصة جديدة أمام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لوضع بصمته الفنية التي كانت غائبة طوال فترة توليه تدريب المنتخب وخلال الفترة السابقة للمدرب السابق البرتغالي، باولو بينتو، معتبراً أن المشاركة في هذه البطولة تتيح للجهاز الفني معرفة قدرات اللاعبين بشكل أكبر وأين تكمن مشكلات المنتخب.

وأضاف معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب تعد قراراً سليماً، كما أنها فرصة جديدة أمام المنتخب لكسب مزيد من الاحتكاك والتجانس لأنه في حال كان المنتخب شارك في هذه البطولة بالمنتخب الرديف وحقق نتائج غير جيدة فإن ذلك سيأتي بمرود سلبي أكثر، لذلك فقد كنت ضد مشاركة الإمارات في هذا الحدث بالمنتخب الرديف».

وأكمل: «كنت أتمنى أن يشارك المنتخب في كأس العرب بالمجموعة نفسها التي شاركت في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم، لأن ذلك يتيح الفرصة أمام الجهاز الفني لمعرفة مزيد من قدرات اللاعبين الفنية وكذلك معرفة أين تكمن مشكلات المنتخب».

ورداً على سؤال بشأن مستقبل المنتخب قال عبدالله: «هناك ثلاثة أمور مهمة يجب الحديث عنها في ما يتعلق بالمنتخب: أولها أن بصمة كوزمين الفنية لم تظهر حتى الآن على المنتخب رغم أنه أخذ فترة كافية للعمل مع الفريق خاصة المباريات التي أقيمت في قطر، فقد قاد المنتخب في أكثر من مباراة رسمية وودية إضافة إلى قيادته للمنتخب في العديد من التجمعات ومعسكرات الإعداد، والأمر الثاني هو أن العناصر التي توافرت لكوزمين لم تتوافر للمدرب المقال في مارس الماضي باولو بينتو، والأمر الثالث وهو الأهم أن المشكلة التي ظهرت خلال قيادته للمنتخب في الفترة الماضية تتمثل في قراءة الخصم وفي إدارة المباراة، إذ تجده يخوض مباراة بتشكيلة ومباراة أخرى يخوضها بتشكيلة مختلفة، كأنما يلعب لمباريات مرة بفكره الفني ومرة أخرى بفكر الرأي العام».

وعما يحتاجه المنتخب في المرحلة المقبلة، أوضح عبدالله: «يجب علينا أن نكون واقعيين، فلا يمكن الحكم على المنتخب من خلال التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم وتصويره كأنما يعد هذا إخفاقاً مع أن الأمر ليس كذلك، ولكن في تقديري الأمور بحاجة إلى الصبر على مثل هذه التجربة وبعدها يتم الحكم عليها بشكل كامل بجانب التدقيق في عملية اختبار اللاعبين».

وشدد معتز عبدالله على أنه ليس هناك عذر أمام كوزمين في العمل على تصحيح المسار وبناء منتخب قوي من خلال العمل على معالجة الأخطاء التي صاحبت مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتبدد حلم الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

ويلعب المنتخب في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب مصر، والأردن، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت ضد موريتانيا.

معتز عبدالله:

• كنت أتمنى أن يشارك المنتخب في كأس العرب بالمجموعة نفسها التي شاركت في الفترة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

• المشاركة تتيح للجهاز الفني معرفة قدرات اللاعبين بشكل أكبر وأين تكمن مشكلات المنتخب.