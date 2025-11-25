ورشة لتحليل بيئة كرة القدم للهواة بالتعاون مع «فيفا»

يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم وغداً، فعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في خطوة تُجسّد التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والدولي بهدف تطوير لعبة كرة القدم في المنطقة.

ويشارك في الورشة خبراء من الاتحاد الدولي، منهم مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم في الفيفا، ماكس دي فيلدر، والمستشار الفني الإقليمي لـ«الفيفا»، الدكتور بلحسن مالوش، ومسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في «الفيفا»، عمرو محب.

ويتضمن برنامج اليوم عرض التقرير العالمي والتقرير الخاص باتحاد الإمارات بحضور الإدارة التنفيذية والإدارات المعنية وممثلي اللجان في فندق ماريوت الجداف، وفي اليوم الثاني سيتم عرض التقرير النهائي لمنتسبي الاتحاد وأصحاب العلاقة الخارجيين إلى جانب مناقشة الخطوات المقبلة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله الظاهري، أن هذه الورشة تعد واحدة من الأنشطة المشتركة بين اتحاد الإمارات والفيفا، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يسعى دائماً إلى تطوير منظومته الإدارية والفنية، وتهيئة أفضل بيئة لممارسة كرة القدم.

وقال في بيان صحافي لاتحاد الكرة إن «معرفة بيئة اللعبة الشعبية الأولى أمر مهم وقاعدة أساسية للتطوير، خاصة في ظل مشاركة خبراء لهم تجاربهم الواسعة في هذا المجال»، مضيفاً: «مشاركة عناصرنا في هذه الورشة ستكون لها انعكاسات إيجابية على بيئة كرة القدم المحلية التي تواصل تطورها باستمرار على صعيد المسابقات المحلية والأندية والمنتخبات الوطنية».