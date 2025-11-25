7 أرقام تحرّك ملامح الدوري.. وماكينة بني ياس تعمل بقوة

تحرّكت ملامح الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين على وقع مفاجآت مؤثرة في سباق الصدارة، بعدما تعثر العين والوحدة بالتعادل أمام الجزيرة ودبا، ليخرج شباب الأهلي الرابح الأكبر، بفضل ثباته الدفاعي واستثماره الكامل لنتائج منافسيه، وهو ما منحه أفضلية ملموسة في معركة اللقب، في المقابل، نجح النصر في استعادة توازنه أخيراً، فيما تلقى الشارقة خسارة ثقيلة على أرضه.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز أحداث الجولة بين نتائج مفصلية وأرقام لافتة على النحو التالي:

4 مباريات بـ «شباك نظيفة»

واصل شباب الأهلي استقراره بالحفاظ على نظافة الشباك للمرة السابعة هذا الموسم، والرابعة توالياً خارج أرضه مع الحارس حمد المقبالي، وأعادت هذه السلسلة الحالية ذكريات عام 2017 حين حقق الفريق الإنجاز نفسه خارج ملعبه على مدى أربع مباريات متتالية، كما جاء الفوز على خورفكان في لحظة حساسة، إذ قلّص الفارق مع العين المتصدر إلى ثلاث نقاط، مستفيداً من تعادل الأخير أمام الجزيرة.

5 خسائر من ثماني مباريات

عاش الشارقة واحدة من أكثر أمسياته قسوة بخسارته على ملعبه أمام بني ياس، لتستمر متاعبه أمام أنصاره، فالفريق خسر 5 من آخر 8 مباريات يخوضها بين جماهيره، مقابل ثلاث حالات فوز فقط، وهي حصيلة تقلق طموحات الفريق الذي ابتعد كثيراً عن سباق المنافسة.

6 أهداف في مباراتين

تحركت ماكينة بني ياس الهجومية من جديد بعد فترة جفاف طويلة، فاستعاد الفريق قدرته على التسجيل بأربعة أهداف كاملة في شباك الشارقة، محققاً انتصاره الأول في النسخة الحالية، وبلغت حصيلة «السماوي» الهجومية في آخر مباراتين ستة أهداف، وهو العدد ذاته الذي سجله في 10 مباريات سابقة، ما يعكس تحوّلاً واضحاً في الفاعلية الأمامية.

7 مباريات دون فوز

كسر النصر سلسلة غيابه الطويل عن الانتصارات بعد سبع مباريات متواصلة في مختلف البطولات لم ينجح خلالها في تذوق طعم الفوز (5 خسائر، وتعادلان)، فالفريق الذي بدأ موسمه بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، تراجع بشكل حاد، قبل أن يعيد ضبط بوصلته عبر الفوز على الظفرة، منهياً واحدة من أثقل فترات الضغط على «العميد».

11 مباراة دون هزيمة

استمرت سلسلة صمود الوصل على أرضه، رغم التعادل السلبي المخيب أمام عجمان، فالفريق وصل إلى المباراة رقم 11 دون خسارة على ملعبه، محققاً سبعة انتصارات وأربعة تعادلات، لتبقى «زعبيل» واحدة من أصعب المحطات على منافسيه.

23 مباراة بـ «أهداف»

حافظ «الكلاسيكو» بين العين والجزيرة على حيوية أهدافه للمباراة الـ23 توالياً، فالمباراة الأخيرة التي انتهت (1-1) رفعت إجمالي الأهداف المسجلة في تلك المواجهات المتعاقبة إلى 87 هدفاً، بمعدل يقترب من أربعة أهداف في كل لقاء، ليبقى المشهد الهجومي سمة راسخة في هذه المواجهة التاريخية.

87 هدفاً سجلها خريبين

واصل عمر خريبين تثبيت حضوره في سجلات الدوري، بعدما وصل إلى الهدف رقم 87 في المسابقة، صاعداً إلى المركز الثامن في قائمة الهدّافين التاريخيين ومساوياً لأحمد خليل، وأصبح المهاجم السوري أيضاً ثاني لاعب يسجل في شباك دبا بقميص ثلاثة فِرَق مختلفة، بعد البرازيلي سياو، ليضيف خطوة جديدة إلى مسيرته التهديفية المتصاعدة.