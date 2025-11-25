الوحدة يطلب الانتصار الرابع من بوابة السد في «نخبة آسيا»

يخوض نادي الوحدة مواجهة قوية عندما يستضيف فريق السد القطري على استاد آل نهيان في أبوظبي، الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يسعى «العنابي» إلى تحقيق انتصاره الرابع ومواصلة عروضه القوية في البطولة القارية.

ويحتل الوحدة حالياً المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعدما تغلب على ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة خارج أرضه، حيث سجل البديل كايو كانيدو هدف الفوز في الوقت القاتل، وحقق «العنابي» الفوز في الجولة الأولى على الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع تراكتور الإيراني من دون أهداف في الجولة الثانية، وفاز على الدحيل القطري في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل الوحدة في أن يعود إلى الانتصارات بعدما تعثر، في الأسبوع الماضي، بتعادله مع دبا الفجيرة بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ تُعدّ مواجهة السد القطري فرصة للفريق للاقتراب من حسم تأهله إلى دور الـ16، قبل أن يخوض ثلاث مواجهات صعبة في الجولات المقبلة، خارج أرضه أمام الغرافة القطري، ثم يستضيف حامل اللقب الأهلي السعودي في أبوظبي، ويختتم المباريات في مرحلة الدوري خارج أرضه أمام الهلال السعودي.

ويعيش الوحدة حالة فنية وذهنية مميّزة بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، الذي نجح في فرض أسلوب يعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع سرعة التحول الهجومي عبر لاعبين مؤثرين، مثل دوشان تاديتش، إبراهيما ديارا، جادسوم دا سيلفا، ومحمد قرباني.

من جانبه، يعاني السد بدايات صعبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث خاض الفريق أربع مباريات، تعادل في مباراتين أمام الشرطة العراقي 1-1، والشارقة 1-1، وخسر أمام الهلال 3-1، والأهلي السعودي 2-1، ما جعله يسعى إلى تصحيح مساره أمام الوحدة وتحقيق فوزه الأول في البطولة تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني.

وقاد مانشيني الفريق القطري للمرة الأولى، في الأسبوع الماضي، حيث فاز على السيلية 3-1 في الدوري، بينما يخوض مباراته أمام «العنابي» ولا بديل أمامه غير تحقيق الفوز، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16.

وتبدو فرصة الوحدة سانحة لتعزيز رصيده والاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب، خصوصا إذا حافظ على تماسكه الدفاعي واستثمر قدرته على التحول السريع للهجوم، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الحاسمة، في حين يسعى السد لتصحيح مساره وتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في البطولة القارية.

