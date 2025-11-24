شباب الأهلي يهزم الغرافة بثنائية.. ويعزز آمال التأهل في «النخبة»

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه الغرافة القطري بهدفين دون مقابل، اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 10 نقاط في جدول الترتيب ويُبقي على حظوظه الكبيرة في التأهل إلى دور الـ16، فيما تجمّد رصيد الغرافة عند 3 نقاط.

وبدأ شباب الأهلي المباراة بضغط كبير، وترجم أفضلية السيطرة في الدقيقة التاسعة عندما تقدم المدافع كوان سانتوس بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء هزّت شباك الغرافة معلنة الهدف الأول بطريقة رائعة.

وحاول الغرافة العودة للمباراة عبر كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 23، مرّت أمام المهاجمين وحارس المرمى دون أن تجد من يلمسها، لتخرج بجوار المرمى. وردّ شباب الأهلي بقوة، حيث نجح اللاعب بالا في الدقيقة 28 في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى وبالطريقة ذاتها التي جاء منها الهدف الأول، لتصبح النتيجة 2-0 وينتهي الشوط الأول بتقدّم مستحق للفريق الإماراتي بعد سيطرة شبه تامة على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي تفوقه واستحواذه على الكرة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. وكاد الغرافة أن يقلّص الفارق في الدقيقة 70 عبر كرة رأسية خطيرة مرت بجوار القائم، قبل أن يرد مدافع شباب الأهلي بوغدان بكرة رأسية في الدقيقة 73 تصدى لها حارس الغرافة ببراعة. وشهدت الدقيقة 75 فرصة خطيرة أخرى للغرافة أبعدها المدافع سانتوس من على خط المرمى بعد محاولة تجاوز من حمد المقبالي.

ولم تغيّر باقي الدقائق من نتيجة اللقاء رغم محاولات الفريقين، لينتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 2-0، ويقترب خطوة جديدة نحو التأهل للدور التالي من البطولة الآسيوية.