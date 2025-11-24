للمشاركة في كأس العرب.. منتخب الإمارات يستدعي لاعب النصر جوستافو

استدعى مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، لاعب النصر جوستافو أليكس للانضمام إلى المعسكر الداخلي استعداداً للمشاركة في كأس العرب 2025 المقررة في الدوحة خلال الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويدشن الأبيض، اعتباراً من الأربعاء، معسكرا داخليا في دبي قبل السفر إلى الدوحة الجمعة المقبل، وقد اختار 23 لاعبا للمشاركة في هذا الحدث.

ويدشن المنتخب أولى مبارياته في البطولة بلقاء نظيره المنتخب الأردني في الثالث من الشهر المقبل.