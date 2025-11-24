الفرنسي باسيليكو والروسية بيتروفا يظفران ببطولة العالم للسبارتن في أبوظبي

نجح الفرنسي غريغوري باسيليكو في الدفاع عن لقبه العالمي، بعد فوزه بلقب النسخة الخامسة من بطولة العالم للسبارتن لفئة النخبة للرجال، التي أقيمت بصحراء الوثبة في أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع «سبارتن»، العلامة الأبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز.

وحسم باسيليكو اللقب بعد تصدّره سباق (بيست) لمسافة 21 كيلومتراً متجاوزاً 30 حاجزاً في زمن ساعتين و12 دقيقة و17 ثانية، متقدماً على الروسي سيرغي بيرليغين الذي جاء في المركز الثاني في زمن ساعتين و16 دقيقة و37 ثانية، بينما حلّ الأميركي جوشوا كاشت ثالثاً في زمن ساعتين و18 دقيقة و55 ثانية.

وفي فئة النخبة للسيدات نجحت الروسية، أليسا بيتروفا، أيضاً، في الدفاع عن لقبها، بعد فوزها بالمركز الأول في زمن ساعتين و36 دقيقة و13 ثانية، بفارق يقارب خمس دقائق عن الأميركية، آني دوبي، التي جاءت ثانية في زمن ساعتين و41 دقيقة و34 ثانية، ثم السلوفاكية، إستر هوتوباغيوفا، في المركز الثالث في زمن ساعتين و47 دقيقة.

وتوج الفائزين الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، ومؤسس سبارتن جو دي سينا.