ماتيوس ليما: مستعد لتحمّل المسؤولية الهجومية

أكد لاعب شباب الأهلي ماتيوس ليما أنه مستعد لتحمل المسؤولية الهجومية في الفترة المقبلة، وتعويض غياب المهاجم الإيراني، سردار آزمون، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل المباريات.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه مرّ بفترة صعبة في بداية الموسم، بسبب الإصابة التي أبعدته عن أول جولتين، قبل أن يبدأ في استعادة جاهزيته والعودة تدريجياً إلى قائمة الفريق، وأوضح ليما: «غبت في البداية بسبب الإصابة، لكنني عدت تدريجياً، وبدأت أشارك مع الفريق، ونحن دائماً نبحث عن إسعاد جمهور شباب الأهلي، ودعمهم المستمر يجعلنا نقدم كل ما لدينا في الملعب».

وعن غياب سردار آزمون وتأثيره في الفريق، قال: «الموسم الماضي كنت موجوداً خلال فترة غياب سردار أيضاً، ونجحت في إثبات قدرتي على قيادة هجوم الفريق، والوضع مختلف هذا الموسم بالتأكيد، لكنني سأبذل قصارى جهدي، وأقدّم أفضل ما لديّ لمساعدة الفريق والتقدم خطوة إلى الأمام».

وشارك ليما هذا الموسم في ست مباريات في دوري أدنوك للمحترفين بواقع 345 دقيقة دون أن يسجل أي هدف حتى الآن، رغم تسجيله ستة أهداف في الموسم الماضي، إلا أنه أظهر حضوره بقوة في بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعدما قاد الفريق للفوز على النصر في ذهاب ربع النهائي بتسجيله هدفي اللقاء الذي انتهى 2-1.