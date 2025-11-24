300 رامٍ يتنافسون في بطولة أبوظبي الدولية للشوزن

كشفت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أبوظبي الدولية للشوزن» - التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية، والاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد، من الأول إلى الرابع من ديسمبر المقبل، في نادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من 30 دولة، من بينهم 30 رامياً ورامية من الإمارات - عن التحضيرات النهائية للحدث المرتقب، وذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم في نادي العين للفروسية والرماية.

حضر المؤتمر مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة، محمد سهيل النيادي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، العميد حسن بن هدية الشحي، ومدير البطولة، سيف مطر النعيمي.

وقال النيادي خلال المؤتمر الصحافي: «إن مجموع الجوائز المالية للبطولة يبلغ 400 ألف دولار»، مشيراً إلى أن «مشاركة المرأة بنسبة 10%، مؤشر يعكس تنامي حضورها في هذه الرياضة»، كما أشاد بالإقبال الكبير على التسجيل الذي اكتمل في 20 نوفمبر، وبجاهزية الفرق الفنية والإدارية لاستقبال الرماة الدوليين.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة أن «اليوم الختامي سيشهد إقامة بطولة خاصة تحمل اسم جائزة أبوظبي الفضية، ويصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 100 ألف درهم، تعزيزاً لروح المنافسة وإثراء لبرنامج الحدث».