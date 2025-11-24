شباب الأهلي يستقبل الغرافة لتعويض خسارة الدحيل «آسيوياً»

يستضيف فريق شباب الأهلي نظيره الغرافة القطري، اليوم، على استاد راشد في دبي، في الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا (النخبة)، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين في سباق البحث عن إحدى بطاقات التأهل في دور المجموعات.

ويدخل شباب الأهلي المباراة واضعاً أمامه ضرورة تحقيق الفوز لتعويض خسارته المفاجئة بالجولة الماضية أمام الدحيل القطري بنتيجة 1-4، وهي نتيجة أربكت حسابات الفريق في المجموعة، بعدما تجمّد رصيده عند سبع نقاط وضعته في المركز الخامس.

وعلى الرغم من امتلاكه فرصة العودة بقوة للمنافسة، إلا أن الفريق مُطالب باستغلال عاملَي الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية تعيد إليه التوازن في البطولة.

وفي المقابل، يخوض الغرافة اللقاء في وضعية أكثر صعوبة، بعد أن جمع ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات، وتلقى ثلاث هزائم، ليجد نفسه في المركز التاسع بالمجموعة، ويحتاج الفريق القطري لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين وضعه ووقف سلسلة النتائج السلبية.

وعلى المستوى المحلي، يدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات أفضل، بعدما نجح في الفوز على خورفكان بهدف دون رد في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وهو انتصار منح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل موقعة اليوم القارية.

كما يعوّل المدرب البرتغالي، باولو سوزا، على الاستقرار الفني والجاهزية البدنية لاستعادة قوة الفريق الهجومية التي غابت أمام الدحيل، ويدرك اللاعبون أن الانتصار في استاد راشد سيكون مفتاح البقاء في دائرة المنافسة في مجموعة غرب آسيا التي يتصدرها الهلال السعودي بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من أربعة انتصارات.

وتأثر شباب الأهلي بشكل واضح بغياب مهاجمه وهدافه في الموسم الماضي، الإيراني سردار آزمون، الذي تعرّض لإصابة قوية ستبعده فترة طويلة عن الملاعب، الأمر الذي فرض على المدرب باولو سوزا البحث عن حلول هجومية بديلة لتعويض غياب اللاعب الذي يُعد أحد أهم عناصر القوة في الفريق.