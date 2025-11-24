فضية وبرونزية لمنتخب الشطرنج في البطولة العربية

حصد لاعبو المنتخب الوطني للشطرنج ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات الشطرنج الخاطف، ضمن فعاليات البطولة العربية المقامة حالياً في الكويت، والتي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

ونجح لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عمران الحوسني، في الفوز بالميدالية الفضية لفئة الرجال، بعد أن جمع سبع نقاط من تسع جولات، بفارق نصف نقطة عن المتصدر السوري مازن فندي صاحب الميدالية الذهبية، بينما حصد المغربي ياسر حجي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات تألقت لاعبة المنتخب الوطني، وافية درويش المعمري، من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بحصد الميدالية البرونزية، بعدما احتلت المركز الثالث برصيد ست نقاط من تسع جولات، بينما توجت القطرية شين زو بالميدالية الذهبية برصيد 8.5 نقاط، وجاءت الأردنية ربى القضاة ثانية برصيد 6.5 نقاط.

وفي بطولة الشطرنج الكلاسيكي التي وصلت إلى الجولة السادسة، يحتل عمران الحوسني المركز الرابع برصيد 4.5 نقاط، خلف المصري حامد وفا المتصدر بـ5.5 نقاط، واللبناني أكرم خودر برصيد خمس نقاط، والمصري أدهم قنديل بالرصيد نفسه.

وعلى صعيد السيدات جاءت وافية درويش في المركز الرابع، برصيد أربع نقاط من ست جولات، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدرة.