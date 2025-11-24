أول مواجهة رسمية بين الشارقة والأهلي السعودي الليلة

يحلّ الشارقة، حامل لقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، اليوم، في الساعة 22:15 بتوقيت الإمارات، ضيفاً على الأهلي السعودي، في ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

ويواجه الشارقة مهمة صعبة أمام الفريق السعودي المدجّج بكوكبة من أفضل لاعبي الدوري السعودي، في وقت تُعد المباراة أول مواجهة رسمية تجمع الفريقين.

ورغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي وشرس مثل الأهلي السعودي، فإن الشارقة يسعى لاستعادة صورته وحضوره القوي، ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية تُنعش آماله في التأهل إلى دور الـ16 بعد سلسلة من التراجع في الفترة الأخيرة، إذ إن أي تعثر جديد سيُعقّد حساباته في المنافسة.

ويدخل الشارقة المباراة وهو في أسوأ فتراته، عقب النتائج السلبية التي تعرض لها أخيراً، وكان آخرها الخسارة القاسية أمام بني ياس 1-4 في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسيكون مدرب الشارقة عبدالمجيد النمر، الذي تولى المهمة عقب إقالة الصربي ميلوش، أمام اختبار جديد لتصحيح مسار «الملك».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثامن في ترتيب فرق دوري أبطال آسيا لمجموعة غرب آسيا برصيد أربع نقاط، حصدها بالفوز في مباراة واحدة والتعادل في أخرى، مقابل خسارتين، إذ كان قد فاز الشارقة في الجولة الأولى على الغرافة القطري 4-3، وتعادل في الجولة الثانية مع السد القطري 1-1، وخسر في الثالثة أمام تراكتور الإيراني بخمسة أهداف دون رد، ثم خسر في الجولة الرابعة أمام الاتحاد السعودي بثلاثية نظيفة.

ويراهن النمر على عدد من العناصر المميزة، أبرزهم: كايو لوكاس، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، راني ماناج، وإيغور كورنادو.

وفي المقابل، يدخل الأهلي المباراة وهو في أفضل حالاته، إذ يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط خلف الهلال المتصدر بـ12 نقطة، بعدما خاض أربع مباريات فاز في ثلاث وتعادل في واحدة دون أي خسارة.

وعلى صعيد الدوري السعودي، يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 19 نقطة عقب الجولة التاسعة، التي فاز خلالها على القادسية 2-1.

ويقود الأهلي المدرب الألماني ماتياس يايسله، ويضم الفريق نخبة من أبرز نجوم الكرة، بينهم الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي غالينو، والإنجليزي إيفان توني. وكان الأهلي قد حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية على السد القطري بنتيجة 2-1.