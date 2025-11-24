307 آلاف مشارك في النسخة السابعة من «تحدي دبي للجري»

شهدت دبي، صباح أمس، مشاركة قياسية في النسخة السابعة من «تحدي دبي للجري 2025»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وإحدى كبرى المناسبات الرياضية التي تشهدها دبي على مدار العام، حيث بلغ عدد المشاركين 307 آلاف مشارك.

وشهد شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إقامة أكبر فعالية مجانية للجري في العالم، برعاية «ماي دبي»، وسط أجواء استثنائية، شارك فيها حشد واسع من مختلف الأعمار والجنسيات ومستويات اللياقة البدنية، في مشهد يجسّد روح الترابط المجتمعي، ويحفّز أفراد المجتمع كافة على تبنّي أسلوب حياة نشط.

وتحوّل شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إلى منصّة رياضية مفتوحة، حيث انطلقت الفعاليات منذ الساعة 6:45 صباحاً، لتغصّ الشوارع بآلاف المشاركين، في مشهد جمع مختلف فئات المجتمع في لوحة إنسانية نابضة بالحياة، بينما امتدت موجات العدّائين بسلاسة بين أجمل معالم دبي، من بينهم عائلات، ورياضيون محترفون، وهواة الجري، ومشاركون يخوضون التجربة للمرة الأولى، في واحدة من أكثر الفعاليات انتظاراً ضمن «تحدي دبي للياقة 2025»، وسط إضاءة خلابة للمباني الشهيرة المحاذية لمسار الجري على شارع الشيخ زايد.

ورافقت الفعاليةَ باقةٌ واسعة من الفقرات الترفيهية التي منحت المشاركين تجربة استثنائية منذ ما قبل شروق الشمس، حيث أضفت عروض الطيران الشراعي الاستعراضي حيوية على المشهد قبيل الفجر، بينما انتشرت الدمى العملاقة المضيئة وفرق قرع الطبول في مناطق التجمع، لتشعل الحماسة في نفوس المشاركين، كما قدّم منسّقو الموسيقى من مهرجان «أنتولد دبي» إلى جانب المذيعين الشهيرين كريس فيد وكايتي أوفري فقرات تفاعلية عند خطي البداية والنهاية، بينما اصطفّ العازفون ولاعبو المشي على العصيّ وفنانو السيرك على امتداد المسارين لتشجيع العدّائين. وكان خط النهاية محطة احتفالية بامتياز، حيث استُقبل المشاركون برذاذ الماء المنعش وفقاعات الصابون، إلى جانب عدد من الشخصيات الترفيهية التي شاركتهم فرحة إنجاز التحدي.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أمس: «تعكس مشاركة 307 آلاف شخص في الجري بشوارع دبي هذا الصباح عمق الترابط المجتمعي الذي تتميّز به الإمارة، وفي (عام المجتمع) في دولة الإمارات، يجسّد (تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي) نموذجاً لمدينة تجعل من الرياضة والنشاط البدني قاسماً مشتركاً يوحّد أفراد المجتمع، على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية ومستويات لياقتهم البدنية، ومنذ انطلاقته الأولى يواصل هذا الحدث تحقيق نمو لافت، بينما يؤكد الإقبال الكبير في دورة هذا العام تعزيز مكانة دبي كمدينة نشِطة تُلهِم السكّان والزوار على حد سواء، لاعتماد أسلوب حياة صحي ومستدام».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يُجسّد (تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي) الركائز الأساسية التي يقوم عليها (تحدّي دبي للياقة)، بما يوفّره من تنوّع في المشاركات، وحضور مجتمعي واسع، وتحفيز على الحركة والنشاط. إن مشهد العائلات التي تركض جنباً إلى جنب مع الرياضيين المحترفين، والأطفال الذين يخوضون أول تجربة لهم على مسار الخمسة كيلومترات، والأجواء المملوءة بالحماسة عند مختلف نقاط الوصول، جميعها عناصر تؤكد المكانة المميّزة التي أصبحت تحتلها هذه الفعالية ضمن أجندة (تحدّي دبي للياقة). ويعكس الإقبال اللافت في دورة هذا العام الأثر الإيجابي الكبير الذي يمكن أن نحقّقه عندما نتحرّك معاً، بروح واحدة، نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطاً يشمل كل فئاته».