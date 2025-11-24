«سبعينية» تشارك في «تحدي دبي للجري».. شغف الرياضة لا يعرف عُمراً

خطفت الهندية، راده ماني (78 عاماً)، الأنظار بعدما قررت تحدي العمر والمشاركة للمرة الأولى في «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد، أمس، بين عشرات الآلاف من المشاركين من مختلف الأعمار، بينهم زائرون قدموا خصيصاً من خارج الدولة لخوض أكبر مسار جري مجتمعي في العالم، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» في نسخته السابعة، مؤكدة أن الشغف بالرياضة لا يعرف عُمراً.

وقالت راده لـ«الإمارات اليوم»: «أتردد على زيارة دبي، حيث تقيم ابنتي وعائلتها، وحرصت هذه المرة على تسجيل مشاركتي الأولى في (تحدي دبي للجري)، وتشجيع عائلة ابنتي على الوجود في هذا الحدث الفريد من نوعه في العالم».

وأوضحت: «أمارس رياضة اليوغا، ومع تزامن قدومي هذا العام مع (تحدي دبي للياقة)، طلبتُ من زوج ابنتي التسجيل والمشاركة في (تحدي الجري)، وخوض هذه التجربة، في تكاملٍ جميل بين الأجيال، خصوصاً أن مشاركتي جاءت برفقة حفيدتي التي تعشق الرياضة».

وأضافت: «دبي تقدم نموذجاً متقدماً في شتى المجالات، ويؤكّد ذلك هذا الحدث الذي بات ظاهرة واسعة الانتشار بوصفه أكبر مسار مجتمعي للجري في العالم، وهذا بحد ذاته شجعني على المشاركة لإثبات أن الرياضة أسلوب حياة حتى في سن الـ70».

من جهته، قال صهرها كريشنا: «كانت مفاجأة كبيرة أن تطلب والدة زوجتي المشاركة في (تحدي دبي للجري)، فحرصت على تلبية رغبتها وخوض التجربة معها للمرة الأولى».

وجذب الحدث العائلات المقيمة في دبي، ومن بينها عائلة يونغو الفلبينية، وقال أدمون يونغو، المشارك في السباق: «كانت زوجتي قد اختبرت (تحدي دبي للجري) قبل زواجنا، وشجعتني هذا العام على خوض التجربة للمرة الأولى برفقة ابنتنا (كيزيان)».

بدورها، قالت زوجته سكويمي: «طالبت زوجي مبكراً بالتسجيل والمشاركة كعائلة، والأجواء رائعة جداً».

جنوب إفريقي يحضر للمشاركة و«التغطية»

أكد الإعلامي الجنوب إفريقي، تولاني إمبيلي (40 عاماً)، أن السمعة الواسعة التي يحظى بها «تحدي دبي للجري» كانت الدافع وراء قدومه إلى دبي للمرة الأولى في حياته، بهدف المشاركة والعدو جنباً إلى جنب مع آلاف المشاركين، وتمكينه من نقل الصورة بكل تفاصيلها حول كيفية نجاح الحدث في جذب هذا العدد الكبير سنوياً.

وقال إمبيلي: «الصور الحية والتغطيات الواسعة لـ(تحدي دبي للجري)، الذي يقام في أحد أكثر الشوارع حيوية، شجعتني على زيارة دبي للمرة الأولى، وصلتُ الخميس الماضي، وبدأتُ الإعداد ليس فقط لممارسة عملي كإعلامي، بل أيضاً للمشاركة والعدو مع الحشود، ونقل الصورة الكاملة عن هذا الحدث الجماهيري».

راده ماني:

• أمارس «اليوغا»، وطلبتُ من زوج ابنتي التسجيل في «تحدي الجري» وخوض التجربة برفقة حفيدتي.