بانزا: الحكم مانزانو فاجأني باتخاذ 3 قرارات في حالة واحدة

أبدى لاعب الجزيرة، سيمون بانزا، استغرابه من أداء الحكم الإسباني، خيل مانزانو، بعدما اتخذ ثلاثة قرارات في لعبة واحدة، معرباً في الوقت نفسه عن دهشته لإلغاء هدف أحرزه في الشوط الأول بمرمى العين، رغم أنّ المخالفة، بحسب تقديره، كانت ضده، خلال المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1، أول من أمس، في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد هزاع بن زايد.

وقال بانزا لـ«الإمارات اليوم»: «تلك اللحظات كانت محيرة للغاية بالنسبة لي ولزملائي، لكنني الآن أفضّل التركيز على ما يمكن تحسينه داخل الملعب، بدلاً من الانشغال بالقرارات التحكيمية التي أصبحت جزءاً من كرة القدم», وأوضح: «دخلنا المباراة بعقلية الفوز وحصد النقاط الثلاث، ورغم أن الهدف الذي أحرزه العين في وقتٍ كان الجزيرة يسيطر على مجريات اللعب، فإن الفريق تمكن من العودة وإحراز هدف التعادل، وهو ما يعكس التصميم الكبير لدى اللاعبين لتحقيق الانتصار». وأضاف: «لم يحالفنا التوفيق في تسجيل هدف الفوز، إذ قدم الفريق مباراة جيدة أمام منافس قوي مثل العين، وعلى الرغم من إهدارنا ركلة الجزاء، فإننا قدمنا أداءً كبيراً، وسنواصل العمل في الفترة المقبلة على تحسين مردودنا».

وفيما يتعلق بالهدف الملغى، أوضح بانزا أن لاعب العين كان يضغط عليه باستمرار ويعيقه في التحرك، لكنه تمكن من استعادة توازنه والتغلب على المدافع وتسجيل الهدف، وقال: «إلغاء الهدف لم يكن واضحاً بالنسبة لي، ما سبب نوعاً من الإحباط للاعبين، لكن قرارات الحكام تبقى جزءاً من كرة القدم وعلينا المضي قدماً».

أما عن الهدف الثاني الذي أُلغي بعد العودة إلى (الفار)، فأشار بانزا إلى أن «الحكم أعلن في البداية عدم احتسابه، ثم تراجع واحتسبه بعد المراجعة، قبل أن يعود ويلغيه مجدداً»، موضحاً أنه لم يحصل على تفسير منطقي للقرار، ما زاد من ارتباك اللاعبين داخل الملعب.

وأكد أن «مثل هذه المواقف تحتم على اللاعبين الحفاظ على تركيزهم، وعدم السماح لأي قرار خارجي بالتأثير في أدائهم».

وعلى الرغم من الجدل التحكيمي، أعرب بانزا عن رضاه الكبير عن الأداء الجماعي لفريقه، مؤكداً أن الروح القتالية والإصرار على اللعب الجماعي كانا واضحين طوال المباراة.