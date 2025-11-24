حمد علي يعتزل «الصافرة».. ويستمر حكماً للفيديو

علمت «الإمارات اليوم» أن حكم كرة القدم، حمد علي يوسف، قرر اعتزال الصافرة كحكم ساحة، بعد مسيرة حافلة امتدت نحو 20 عاماً، مع الاستمرار حكماً للفيديو فقط خلال المرحلة المقبلة في المسابقات المحلية.

وجاء اعتزال حمد علي يوسف التحكيم بعد مشوار طويل بدأ منذ 2005، بينما حصل على الشارة الدولية في 2015، لكنه تخلى عنها في 2019، ليواصل بعدها مشواره حكماً محلياً.

وسبق لحمد علي، الذي قاد العديد من المباريات الحساسة والمهمة، أن نال جائزة أفضل حكم في أكثر من مناسبة.