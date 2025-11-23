دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. "بيرلو يونايتد" يصطاد "الصقور"

نجح فريق يونايتد، بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، في استعادة نغمة الانتصارات والفوز على فريق الإمارات (الصقور) بنتيجة 2-0، في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت على ملعب مدينة دبي الرياضية.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد الإمارات عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وسجل هدفي يونايتد البرتغالي صامويل لويس في الدقيقة (74)، والكاميروني سيدريك نانا في الدقيقة (86).

وحقق فريق سيتي فوزاً ثميناً خارج ملعبه على الحمرية بهدف نظيف سجّله الأيرلندي كليم ستروبريدج في الدقيقة (62)، ليرفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي الحمرية عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وفاز العروبة على الجزيرة الحمراء (3-1) في أول انتصار له هذا الموسم. وسجل أهداف العروبة كلٌّ من المونتينيغري نيكسا فويانوفيتش (30)، والبرازيلي تيلديانا غيماريش (42)، ومحمد الحمادي (59). فيما سجل للجزيرة الحمراء الغاني جوزيف أمواه (80). ورفع العروبة رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11، مقابل 5 نقاط للجزيرة الحمراء في المركز 12.

كما فاز الاتفاق على "مجد" بنتيجة (3-2) محققاً أول انتصاراته هذا الموسم. وسجل أهداف الاتفاق اللبناني علاء مظهر (49)، والمصري حسن عبدالسلام (77)، ومحمد الصريدي (90). بينما سجل لمجد كلٌّ من علي اليحيائي (13)، والبتسواني مولاودي تلهاليفانغ (90+6). وبموجب النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 3 نقاط في المركز 15، فيما تجمّد رصيد "مجد" عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

وتعادل العربي على ملعبه مع الفجيرة (2-2)، حيث سجل للعربي الإنجليزي بنيك أفوبي هدفين (46 و68)، فيما سجل للفجيرة فهد باروت (63)، والفرنسي ساندر بنبشير (75). ورفع العربي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الفجيرة 8 نقاط في المركز العاشر.