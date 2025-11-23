قائمة منتخب الإمارات لكأس العرب.. 8 لاعبين خارج حسابات كوزمين أبرزهم عبدالله رمضان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقررة في الدوحة خلال الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل. وضمت قائمة منتخب الإمارات 23 لاعباً، هم: علي خصيف، خالد عيسى، حمد المقبالي، لوكاس بيمينتا، ساشا، علاء زهير، كوامي كوايدو، روبن فيليب، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، ريتشارد أوكونور، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى نادر، ماجد راشد، محمد جمعة المنصوري، لوان بيريرا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، علي صالح، يحيى الغساني، حارب عبدالله، سلطان عادل.

ولوحظ أن المدرب الروماني أولاريو كوزمين أجرى بعض التعديلات على القائمة، إذ استبعد ثمانية لاعبين كانوا ضمن التشكيلة الأخيرة التي شاركت أمام العراق في الملحق الآسيوي ضمن الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026. وشملت قائمة المستبعدين: عبدالله رمضان، الحارس عادل الحوسني، خليفة الحمادي، محمد ربيع، غوستافو أليكس، غاستون سواريز، كايو كانيدو، ومحمد عوض الله.

وفي المقابل، شهدت القائمة عودة لاعب عجمان عصام فايز، ولاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري، ولاعب الوحدة ساشا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب معسكراً قصيراً في دبي الأربعاء، قبل التوجّه إلى الدوحة الجمعة المقبل.

ويلعب المنتخب في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب مصر والأردن، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.