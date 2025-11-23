ميرال محبط من التعادل.. وغوران يعترف بصحة طرد أزارو

أبدى مدرب الوصل، مسعود ميرال، استياءه من استمرار سلسلة النتائج السلبية لفريقه، مؤكداً أن «الإمبراطور» يحتاج إلى فوز واحد فقط لكسر الضغوط النفسية التي يعيشها اللاعبون حالياً. جاء ذلك بعد التعادل أمس من دون أهداف أمام عجمان في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة الخامسة توالياً التي يعجز خلالها الوصل عن تحقيق الانتصار في مختلف المسابقات.

ورغم خوض عجمان الشوط الثاني كاملاً بـ10 لاعبين بعد طرد مهاجمه المغربي وليد أزارو، فإن الوصل لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف، إذ صنع الفريق 21 محاولة على مرمى حارس عجمان علي الحوسني، الذي كان رجل المباراة بتصدياته المتكررة لمحاولات بالاسيوس وعلي صالح وسيرجينو.

وقال ميرال لـ«الإمارات اليوم»: «أدينا مباراة جيدة، وصنعنا العديد من الفرص لكن لم نتمكن من التسجيل. أشعر بإحباط كبير لأن الفريق كان يستحق الفوز».

من جانبه، اعترف مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، بأحقية البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه وليد أزارو، وقال: «لا يصح أن يُصفق اللاعب على قرار الحكم بتلك الطريقة، والطرد كان مستحقاً».

ورفع الوصل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما بقى عجمان تاسعاً بـ10 نقاط.