بوشيتش: عودة الحكم إلى «الفار» مرتين قرار مثير للضحك

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، أنه لم يصادفه من قبل قيام حكم بالعودة إلى تقنية الفيديو (الفار) مرتين في واقعة واحدة، مبيناً أن القرار كان مثيراً للضحك.

وقال بوشيتش في مؤتمر صحافي أمس، عقب مباراة العين والجزيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين: «لم يسبق لي أن شاهدت ذلك من قبل، كان قراراً مثيراً للضحك ويدعو للحزن، ولكن في الوقت نفسه الحكام بشر يرتكبون أخطاء ولسوء الحظ أنها جاءت ضدنا، وبشكل عام لا أحب الحديث عن التحكيم وأركز على الجوانب الفنية».

وتحدث عن اللقاء، وقال: «كانت مباراة بقيمة فنية كبيرة جداً تعكس مستوى الدوري، وممتعة للجمهور، وبالنظر إلى مجريات المباراة منذ البداية حيث حصلنا على أكثر من فرصة، ولكن على الرغم من ذلك أحرز العين الهدف الأول من أول تسديدة على المرمى، وصراحة كان هدفاً جميلاً، وكان يجب علينا أن ندافع بشكل أفضل».

وأضاف: «تمكنا من تعديل النتيجة، وقياساً على أداء الفريق التعادل ليس مرضياً كنا نستحق الفوز».

من جهته، أكد مدرب العين الكرواتي فلاديمير إيفيتش، أنه يشعر بالرضا على نتيجة التعادل التي حققها فريقه، وقال: «لم نقدم مباراة جيدة ولم نظهر بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، لقد كان الجزيرة الأفضل في الكرات المشتركة وبشكل عام، وأحياناً تكون هذه هي ضريبة التوقف الدولي، ما أثر سلباً في مردود الفريق، أنا لا أبحث عن الأعذار، ولكن عندما تلعب مع منافس قوي يجب أن تكون في كامل جاهزيتك».

وتابع: «أشعر بالرضا عن التعادل وفقاً لمجريات اللقاء، رغم أننا كنا نطمح إلى تحقيق الفوز، ولكن المباراة كانت صعبة جداً، والجزيرة تعامل معنا بشكل جيد، وضغط على اللاعبين، وكانت لدينا مشكلة في بناء الهجمات، وأضعنا بعض الفرص، ولكن المنافس كان الأقوى في الكرات المشتركة».

وواصل حديثه قائلاً: «فترة التوقف الدولي أسهمت في عدم جاهزية بعض اللاعبين، وعلى سبيل المثال اللاعب كاكو لم يشارك في المباريات منذ 20 يوماً، بينما كان يجب أن يشارك أساسياً لأنه من أبرز لاعبي الفريق».

وأقيمت المباراة على استاد هزاع بن زايد، بحضور جماهيري يُقدَّر بنحو 10 آلاف متفرج، ورفع العين رصيده إلى النقطة 20 في المركز الأول، فيما أصبح رصيد الجزيرة 14 نقطة في المركز الخامس.