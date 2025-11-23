مجيدي يمتدح لاعبي البطائح.. ورازوفيتش يبرر الهزيمة بـ «الطرد»

وصف مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، الفوز على كلباء بنتيجة (3-1) أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، بأنه يعكس القيمة الفنية الحقيقية للاعبي الفريق. وأوضح مجيدي أنه كان يتوقع تحقيق نتائج إيجابية في مباريات سابقة أيضاً، نظراً للمستوى الفني المميز الذي يقدمه الفريق، لكنه لم يحالفه الحظ في تحقيق الفوز.

وأكد في تصريحات صحافية أنه سعيد بالنتيجة التي أحرزها الفريق، والتي رفعت رصيده إلى 6 نقاط.

من جانبه قال مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، إن أحد أسباب الخسارة أمام البطائح كان اللعب بـ10 لاعبين لنحو 80 دقيقة. وأشار إلى أن طرد أحد اللاعبين أثر بشكل كبير على مجريات المباراة.

وتعرض لاعب كلباء محبي للطرد في الدقيقة 17 بعد تدخل قوي على لاعب البطائح مروان فهد. وارتفع رصيد البطائح إلى 6 نقاط، بينما تجمّد رصيد كلباء عند 11 نقطة. ورغم أن استاد كلباء الذي استضاف المباراة يتسع لـ8000 مشجع فإن الحضور الجماهيري كان ضعيفاً، حيث حضر نحو 250 متفرجاً فقط.