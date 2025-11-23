53 عاماً من الإرادة والشغف.. الدهماني يسطر ذهبية تاريخية في «الرماية البارالمبية»

يواصل نجم المنتخب الوطني عبيد الدهماني، بعمر 53 عاماً، صناعة الإنجازات في رماية «أصحاب الهمم»، بعد أن أضاف الميدالية الذهبية رقم 50 إلى رصيده، برفقة زميليه في المنتخب عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي، بعد تتويجهم بالمركز الأول في مسابقة البندقية 50 متراً (3 أوضاع) ضمن بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، التي أقيمت في مدينة العين، واختتمت في الخامس من نوفمبر الجاري. كما حقق الدهماني، برفقة العرياني والنعيمي، برونزية الفرق لمسابقة 50 متراً (راقد).

هذا الفوز لم يكن مجرد رقم قياسي، بل تجسيد لإرادة وتحدٍ طويل الأمد، تجاوز فيه الدهماني الإعاقة الجسدية وشلل الأطفال، ليثبت أن الشغف والإصرار قادران على كتابة تاريخ من ذهب في الرياضة البارالمبية الإماراتية.

ولم تمنع الإعاقة الجسدية وشلل الأطفال الذي يعانيه منذ الصغر، الدهماني من خوض التحدي بدعم أسري كبير ورعاية مميزة، حيث بدأ مسيرته الرياضية مع نادي العين في عام 2001، وشارك في رياضات عدة بدايةً من ألعاب القوى التي حقق فيها برونزية البطولة «الأفرو-عربية» في مصر، ثم كرة السلة، قبل أن يجد ضالته في الرماية عام 2006، محققاً أول ميدالية ذهبية له عام 2008.

وقال الدهماني لـ«الإمارات اليوم»: «عشقي للرماية يعود إلى الصغر، وزواجي واستقراري في مدينة العين عام 1997 كانا نقطة تحول للتعرف إلى نادي العين للمعاقين، والانخراط في المجال الرياضي، وحققت خلال ذلك إنجازات لافتة في رياضات عدة قبل أن أركز على الرماية».

وأضاف: «استغلال أوقات الفراغ في النشاط الرياضي دفعني للانضمام للنادي، حيث مارست دفع الجلة، وحصدت ميدالية في العام الأول، كما شاركت في كرة السلة، وحققت برونزية مجلس التعاون الخليجي 2009، وفضية خليجي 6 بالكويت 2014».

تحدي الأسوياء

وكشف الدهماني عن اكتشاف موهبته الحقيقية في الرماية عام 2008، عندما شارك في منافسات أمام الأسوياء، قائلاً: «نظّم نادي الضباط في أبوظبي الدورة الأولى لبطولة الرماية للأسوياء عام 2005، ودُعي المعاقون للمشاركة لاحقاً، ونجحت في الحصول على المركز الثاني، ثم المركز الأول في الدورة التالية».

بداية مشوار الذهب

وأضاف الدهماني: «التركيز على الرماية بعد تشكيل فريق نادي العين منحني القدرة على الفوز بأول ميدالية ذهبية مع المنتخب في بطولة العالم 2006، ثم تحقيق أربع ميداليات فضية في بطولة كوريا المفتوحة 2009، مع تسجيل رقم عالمي بلغ 598 نقطة».

وأشار إلى مشاركته في أربع فئات: «راقد هوائي – وقوف هوائي» لمسافة 10 أمتار، و«راقد» بندقية 50 متراً، و(3 أوضاع) للمسافة نفسها، وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها ذهبية بندقية 50 متراً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بكوريا الجنوبية 2014.

فترة ذهبية

وقال الدهماني: «الأعوام التالية شكلت فترة ذهبية، حيث أحرزت ذهبية بندقية 10 أمتار هوائي واقف في كأس العالم بأميركا 2015، وذهبية وبرونزية في كأس العالم بتايلاند 2016، وخمس ميداليات في 2017 ضمن كأس العالم بتايلاند، وأخرى في العين».

وأضاف: «في رماية أصحاب الهمم الإماراتية حققت رقماً صعباً عالمياً منذ 2016، حين سجلت برفقة عبدالله سلطان العرياني وعبدالله سيف العرياني 1155 نقطة في مسابقة البندقية 50 متراً (3 أوضاع)».

الحلم البارالمبي

وتحدث الدهماني عن مشاركاته في الألعاب البارالمبية، وقال: «منذ لندن 2012 حققنا المركز الخامس للفرق في 50 متراً (3 أوضاع)، وفي 2016 سجلت رقماً شخصياً جديداً، ولم أتمكن من المشاركة في طوكيو 2020، وأتطلع من خلال كأس العالم التي ستقام في العين أيضاً عام 2026 إلى تحقيق رقم مؤهل لدورة الألعاب الأميركية 2027».

«حادثة» لا تُنسى

وأشار إلى تجربة صعبة في بطولة آسيا بالصين المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، قائلاً: «رغم تسجيلي 607 نقاط في مسابقة الوقوف الهوائي 10 أمتار، حصلت على المركز التاسع فقط، لكن اكتشاف حالة غش لأحد لاعبي الصين أعادني للمنافسات النهائية، وتمكنت من إنهاء المسابقة ضمن الأربعة الأوائل، والتأهل إلى أولمبياد باريس».

عبيد الدهماني:

. ذهبيتي الـ50 ليست النهاية.. ومازلت أسعى للمزيد.

. زواجي واستقراري في مدينة العين كانا نقطة تحول للانخراط في المجال الرياضي.