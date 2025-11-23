كوزمين مستمر مع المنتخب.. وكأس العرب مهمته الجديدة

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم حسم رسمياً مسألة استمرار الروماني أولاريو كوزمين على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، كونه يرتبط معه بعقد حتى 2027، لتكون مهمته المقبلة قيادة الأبيض في كأس العرب المقررة في العاصمة القطرية الدوحة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويأتي القرار بعد خروج المنتخب من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وينتظر أن يبدأ المنتخب تحت قيادة كوزمين تجمعاً داخلياً في دبي استعداداً للسفر إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل تمهيداً للمشاركة في كأس العرب، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والأردن والمتأهل من لقاء الكويت وموريتانيا، إذ يتوقع أن يعلن كوزمين قائمة المنتخب الجديدة التي ينتظر أن تضم العناصر نفسها التي شاركت أخيراً، في تصفيات كأس العالم مع تغييرات بسيطة.

وكان حلم المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026 قد تبدد عقب الخسارة الأخيرة أمام العراق بهدفين مقابل هدف، في مباراة الإياب ضمن الملحق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى الملحق العالمي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في أبوظبي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان مدرب المنتخب كوزمين، قد أكد من قبل في تصريحات إعلامية عقب مباراة العراق، أنه يفضل المشاركة في كأس العرب بالمنتخب الأول بدلاً من منتخب تحت 23 سنة.

ويدشن الأبيض مشواره في كأس العرب بلقاء نظيره المنتخب الأردني في الثالث من الشهر المقبل، ويواجه المنتخب المصري في السادس من الشهر نفسه.