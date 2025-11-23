إيقاف لويس دياز 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا

عوقب الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، في دوري أبطال أوروبا، في أعقاب تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقاً لما أكده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ يتوقع إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة فقط. وسجل دياز هدفين في الفوز 2-1، لكنه تعرض للطرد، بعد تدخل متهور ضد مدافع باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، خلال مباراة الرابع من نوفمبر.

وسيغيب دياز عن رحله فريقه إلى لندن لمواجهة أرسنال، الأربعاء، وكذلك عن المباراتين التاليتين لبايرن على ملعبه ضد سبورتنج لشبونة ويونيون سانت جلواز البلجيكي يومي التاسع من ديسمبر و21 يناير.