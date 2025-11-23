الظنحاني: كنا واثقين من الفوز.. لكن الرباعية فاقت توقعاتنا

كشف حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني عن آليات العمل التي اعتمدها المدرب الروماني دانيال إيسايلا وإدارة النادي خلال الأسبوع الماضي، وأسهمت في تحقيق الفريق فوزه الأول هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، بعد الانتصار الكبير خارج ملعبه على الشارقة (4-1)، ضمن الجولة الثامنة. ووصف الظنحاني هذا الفوز بأنه «خطوة مهمة» في طريق العودة إلى المسار الصحيح.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «استفاد الفريق من فترة التوقف الماضية، التي منحت المدرب فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، إلى جانب الدعم والمتابعة المستمرة من إدارة النادي، عبر العمل على الجانبين النفسي والبدني للاعبين طوال الأسبوع الماضي».

وأضاف: «الشارقة قدم مباراة كبيرة، لكن الروح القتالية التي ظهر بها لاعبو بني ياس كانت العامل الأبرز في تحقيق هذه النتيجة. الفوز جاء ترجمة للعمل الدؤوب والجهد الكبير المبذول في الفترة الأخيرة، وقدرتنا على التكاتف وتجاوز البداية الصعبة للموسم، وإيماننا بأننا نملك المقومات التي تسعد جمهور النادي وتعيدنا للمسار الصحيح».

وأوضح: «لم نوفق في بداية الموسم في ترجمة إمكانات الفريق الحقيقية، رغم تقديم أداء جيد في بعض المباريات التي غاب فيها الحظ عن النتيجة. لكن التحسن بدا واضحاً منذ الجولة الماضية، إذ عمل المدرب إيسايلا وإدارة النادي، التي عقدت معنا اجتماعات عدة، على تعزيز الجانب النفسي وتحفيز اللاعبين وإطلاق طاقاتهم، والتأكيد على أننا لا ينقصنا شيء لترجمة هذا الجهد داخل الملعب».

وعن الفوز العريض برباعية، قال الظنحاني: «دخلنا المباراة بثقة عالية بأننا قادرون على الفوز، لكن الانتصار بهذه النتيجة فاق توقعاتنا، وعكس الإصرار الواضح لدى الجميع على استعادة الثقة. وعلينا الآن البناء على هذا الفوز، واستثمار فترة التوقف الحالية في مواصلة ترتيب الأوراق قبل مباراتنا المهمة أمام خورفكان ديسمبر المقبل».