حارس الظفرة: قدمنا مباراة كبيرة رغم الخسارة أمام النصر

أعرب حارس مرمى الظفرة، أمجد السيد، عن حزنه للخسارة التي تلقاها فريقه أمام النصر بنتيجة 2-0، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن فريقه قدّم مستوى جيداً رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها خلال اللقاء.

وتعرّض فريق الظفرة للخسارة الرابعة له هذا الموسم وجميعها خارج ملعبه، بينما جمع 12 نقطة في أفضل انطلاقة له من الفوز في أربع مباريات على ملعبه.

وقال أمجد لـ«الإمارات اليوم»: «كرة القدم فوز وخسارة، لكن بالتأكيد تلقّينا ضربة قوية بحالتي الطرد، خصوصاً أنهما من أعمدة خط الدفاع. هذا الأمر أثّر بشكل مباشر في توازن الفريق داخل الملعب، ورغم ذلك حاولنا أن نخرج بأقل الأضرار، والحمد لله على النتيجة».

وأشار حارس الظفرة إلى أن لاعبي الفريق بذلوا جهداً كبيراً رغم النقص العددي: «اللاعبون لم يقصروا، قاتلوا حتى نهاية المباراة، وقدّموا أداءً مشرّفاً، ورغم الخسارة إلا أن الفريق أظهر شخصية حقيقية في الملعب، وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة أفضل لولا ظروف اللقاء».

وعن تباين نتائج الظفرة بين اللعب داخل الملعب وخارجه، حيث جمع الفريق 12 نقطة كاملة من مبارياته الأربع على أرضه، قال أمجد: «داخل ملعبنا نشعر بدعم جماهيرنا، ونستغل كل التفاصيل لمصلحتنا، لكن حتى خارج أرضنا نقدم مستويات جيدة رغم عدم التوفيق في بعض المباريات».

وأضاف: «لا يوجد ارتباك داخل الفريق كما يظن بعضهم، الأخطاء واردة في كرة القدم، وكل لاعب يعمل بجد ويبحث عن الفوز، سواء لعبنا في الظفرة أو خارج ملعبنا، نحترم كل خصومنا، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة».