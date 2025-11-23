«مندلسون باي» يظفر بالشوط الرئيس في «كرنفال سباقات دبي»

توج الجواد «مندلسون باي» بشعار «نقابة سويتد وبوتيد رايسينغ» وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب بطولة «دبي كريك مايل» التي جرت أول من أمس في الشوط الخامس والرئيس من الأمسية الثانية من موسم «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي، بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطه السبعة «نخيل» بإجمالي جوائز بلغ 1.94 مليون درهم، نافس على ألقابها 67 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما شهدت الأمسية، في شوطها الافتتاحي والوحيد المخصص للجياد العربية الأصيلة، فوز الجواد «مبيد» بشعار «إسطبلات الريف» وإشراف المدرب جابر بيطار، وقيادة الفارس راي داوسون، بلقب بطولة «بني ياس» المصنفة ضمن سباقات الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1400 متر رملي، وبلغت جوائزها 300 ألف درهم.

وعرف الفارس ريتشارد مولن كيفية قيادة الجواد «مندلسون باي» لتعويض انطلاقته من البوابة الأخيرة للشوط الرئيس البالغة جوائزه نصف مليون درهم، والاقتراب تدريجياً من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان لقدراته مع دخول المراحل الأخيرة للسباق الذي امتد لمسافة 1600 متر، متجاوزاً منافسيه نحو الانفراد بالصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و38 ثانية و28 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 6.03 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.

وفي بقية نتائج الأمسية ذهب لقب الشوطين الثاني والثالث المخصصين للخيول «المبتدئة» لمسافتي 1400 و1600 متر، والبالغة جوائز كل منها 165 ألف درهم، لكل من «يونو» المملوكة لمحمد أحمد السبوسي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وللمهر «ديفون آيلاند» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

واستقطب الشوط الرابع «ثندر سنو» الذي يحمل اسم نجم فريق «غودولفين» الفائز بنسختين في «كأس دبي العالمي» 10 من نخبة الخيول، قبل أن يكتسح الجواد الخبير «ريمورز» بإشراف المدرب بوبات سيمار منافسيه للفوز بلقب الشوط الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» وبلغت جوائزه 300 ألف درهم، بعدما قاده الفارس تاغ أوشيه لقطع خط نهاية الشوط الذي امتد لمسافة 1900 متر رملي، بفارق 6.5 أطوال عن أقرب منافسيه.

وذهبت بطولة «جزر دبي» التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1400 متر رملي، وبلغت جوائزها 300 ألف درهم لصالح الجواد «إيكو بوينت» بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس كورنر بيسلي.

وأسدل الستار عن الأمسية بالشوط السابع «نخيل ستيكس» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر، وبلغت جوائزه 210 آلاف درهم، وتوج بلقبه الجواد «هارت أوف أونر» بإشراف المدرب جيمي أوسبورن، وقيادة الفارس سافي أوزبورن.