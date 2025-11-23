فاطمة المري تنتزع لقب سباق يوم الشهيد للقدرة في سيح السلم

فازت الفارسة فاطمة جاسم المري بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً المخصص للإسطبلات الخاصة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 81 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

ونالت فاطمة المري اللقب على صهوة «سلبيريتا» المملوك لإسطبلات إس إم بعدما جاءت في المركز 14 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتقدمت إلى المركز 11 في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، وحلت في المرتبة العاشرة في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى الصدارة وتنهي السباق في المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

وجاء في المركز الثاني الفارس الأوروغوياني فدريكو فيرير على صهوة الجواد «إتش سي نائل» المملوك لإسطبلات العين للقدرة، إذ جاء في المركز السابع في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الثالثة، وتقدم إلى الوصافة في نهاية السباق.

وحصل على المركز الثالث الفارس عيسى راشد المزروعي، بعدما جاء في المركز 13 في المرحلة الأولى، وصعد إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، وجاء سادساً في المرحلة الثالثة، بينما أنهى السباق في المركز الثالث.