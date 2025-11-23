النمر: الشارقة يمتلك أسلحته لمواجهة «بطل آسيا».. ولن نستسلم

وسط أجواء من القلق بين جمهور الشارقة بعد الخسارة الثقيلة أمام بني ياس، حاول مدرب الشارقة عبدالمجيد النمر، بثّ روح الطمأنينة في صفوف جماهير «الملك»، مؤكداً أن الفريق يقف اليوم أمام منعطف مهم قبل المواجهة المرتقبة غداً أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وشدد النمر، الذي تولّى قيادة الفريق قبل ثلاثة أيام فقط، على أن الوقت القصير لا يسمح بإحداث تغييرات جذرية، لكنه تعهّد بالقتال وتقديم صورة أفضل في «التحدي الآسيوي» المرتقب، مطالباً الجماهير بمنح الجهاز الفني واللاعبين مزيداً من الصبر، مشيراً إلى أن الشارقة يمتلك عناصره وأسلحته القادرة على مواجهة الأهلي السعودي.

وقال النمر لـ«الإمارات اليوم»: «بعد مواجهة بني ياس، كان أمامنا يومان فقط لتجهيز الفريق لمباراة الأهلي السعودي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة. لن نستسلم، ونسعى لتقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «نعمل في الجهاز الفني على تصحيح الأمور وإعادة ترتيب أوراق الفريق ولمّ الشمل»، وتابع: «نعتذر لجمهور الشارقة عن الأداء والنتيجة غير المتوقعة أمام بني ياس».

وخسر الشارقة أمام بني ياس 1-4، ويحتل حالياً المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد سبع نقاط، فيما خاض أربع مباريات في دوري أبطال آسيا؛ فاز في واحدة أمام الغرافة القطري، وتعادل في أخرى مع السد القطري، وخسر مباراتين أمام تراكتور الإيراني والاتحاد السعودي.

وسيطوي الشارقة، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للأندية 2، صفحة الدوري مؤقتاً، إذ تغادر بعثة الفريق اليوم إلى السعودية استعداداً لمواجهة الأهلي السعودي غداً، حيث يحل الشارقة ضيفاً على بطل آسيا.

وأوضح النمر أن بعض لاعبي الفريق العائدين من مشاركة المنتخب لم يكونوا جاهزين لخوض مباراة بني ياس، التي أقيمت أول من أمس، في الجولة الثامنة من الدوري، وأنه فضّل عدم المغامرة بهم، مشيراً إلى أنهم خاضوا قبل 48 ساعة مباراة المنتخب أمام العراق، ولعبوا نحو 100 دقيقة، ما يرفع خطر تعرضهم للإصابات.

وتحدث النمر عن الجانب النفسي، وقال: «حتى الجانب النفسي يحتاج إلى وقت، فالفريق عانى طويلاً النتائج السلبية، ونسعى قدر الإمكان لتحسين الوضع».

واختتم النمر: «المرحلة الماضية كانت صعبة على الفريق في الدوري وبقية البطولات، وحتى في البطولة الآسيوية، خاصة مع غياب الاستقرار وتوالي الخسائر وضعف الأداء. ربما لهذا السبب قررت إدارة النادي تغيير الجهاز الفني على أمل حدوث تغيير، لكن ذلك لن يتحقق بين يوم وليلة».