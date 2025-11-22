الحكم يعود إلى «الفار» مرتين ويلغي هدف الجزيرة أمام العين

شهدت مواجهة العين والجزيرة التي اقيمت مساء اليوم السبت واقعة تحكيمية نادرة، بعدما اضطر الحكم الإسباني خيل مانزانو للعودة إلى تقنية الفيديو مرتين لمراجعة الحالة ذاتها، قبل أن يقرر في النهاية إلغاء هدف ثانٍ للجزيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجرت المباراة على استاد هزاع بن زايد ضمن ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، بحضور جماهيري يُقدَّر بنحو 10 آلاف متفرج.

وكان الجزيرة قد اعتقد أنه تقدم 2-1 في الدقيقة 87 عبر المهاجم سيمون بانزا بعد احتكاك مع الحارس البديل حسن ساني، إذ لجأ الحكم أولاً إلى تقنية الفيديو واحتسب الهدف بعد مراجعة أولى. لكن مانزانو عاد مجددًا إلى الشاشة بعد أقل من 30 ثانية، وقبل استئناف اللعب، لمراجعة مخالفة في بداية الهجمة، ليقرر في النهاية إلغاء الهدف.

ورغم التعادل، حافظ العين على صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة الذي تعادل أمس بالنتيجة نفسها أمام دبا، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.

وكان العين قد افتتح التسجيل في الدقيقة 20 عبر ماتياس بالاسيوس بتسديدة قوية من خارج المنطقة، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 36.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة كبيرة، إذ تصدى الحارس خالد عيسى لركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى «الفار»، ونفذها إبراهيم عادل في الدقيقة 45+1، قبل أن يسجل بانزا هدفًا للجزيرة في الدقيقة 45+2، لكنه أُلغي أيضًا بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات دون تغيير في النتيجة، فيما كانت أبرز لحظاته إلغاء هدف بانزا المتأخر بعد مراجعتين متتاليتين من الحكم الإسباني، في واقعة غير مسبوقة في الدوري.