دبا الحصن يهزم خورفكان في دوري الصالات

حقق فريق دبا الحصن فوزاً مهمًا على خورفكان بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت في الصالة المغطاة بنادي دبا الحصن ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري كرة الصالات. ورفع دبا الحصن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وسجل أهداف دبا الحصن كلٌّ من: نوفل الطائي في الدقيقة (3) وعارف علي (5) ووليد محمد (28) والبرازيلي فيليب أوليفيرا (35)، بينما أحرز هدفي خورفكان: سعود خالد (21) والبرازيلي لوكاس جوستافو (39).

وتُستكمل مباريات الجولة يوم غد الأحد بمواجهة كلباء مع اليرموك، وشباب الأهلي مع الإقامة وشؤون الأجانب – دبي.