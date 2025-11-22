«الفيكتوري تيم» يوسع الفارق في صدارة بطولة العالم لـ «إكس كات»

وسع فريق الفيكتوري موقعه في صدارة ترتيب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، وذلك بعدما أنهى السباق الثاني في جائزة الكويت الكبرى في المركز الثاني ويكسب 30 نقطة، بعدما سبق أن حقق المركز الأول في السباق الأول وكسب 35 نقطة، ليخرج برصيد وفير يبلغ 65 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 130 نقطة.

وتألق الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي على متن زوق فيكتوري تيم 7، وبعد فوزهما في السباق الأول يوم الخميس الماضي، نجحا من الحلول في وصافة السباق الثاني الذي أقيم اليوم السبت، ليرفعا الرصيد الإجمالي إلى 135 نقطة، متقدمين على فريق بريطانيا الذي يمتلك 108 نقطة، ويأتي فريق الفجيرة بالمركز الثالث برصيد 76 نقطة، وفريق الكويت بالمركز الرابع برصيد 66 نقطة.

وشهد السباق الثاني منافسة إماراتية قوية، بعدما حل بالمركز الأول فريق الفجيرة على متن الزورق 96، بقيادة الثنائي روزاريو دي كولا وجوزيبي دي كولا، بزمن وقدره 27:17:72 دقيقة، يليه زورق الفيكتوري 7 بفارق 8:95 ثانية، وبالمركز الثالث فريق بريطانيا بفارق 15:22 ثانية.

وتتجه الأنظار بعد هذه الجولة إلى جائزة دبي الكبرى المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستكون المحطة الختامية لبطولة العالم 2025.