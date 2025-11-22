حتا يكسب مصفوت.. و«غلف يونايتد» يهزم دبا الحصن في دوري «الأولى»

حقق فريق حتا فوزًا ثمينًا على مضيفه مصفوت بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب نادي مصفوت. ورفع «الإعصار» رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي مصفوت عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

وسجل هدفي حتا البرازيليان صاموئيل غوستافس في الدقيقة (56)، وروفائيل سيلفا في الدقيقة (90+2).

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق غلف يونايتد من الفوز على دبا الحصن بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أُقيم على ملعب دبا الحصن. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد غلف يونايتد إلى 10 نقاط في المركز السادس، بينما تراجع دبا الحصن إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وسجل هدفي غلف يونايتد الزامبي إيمانويل موتالي (69)، والبرازيلي ويبرتي كرستيانو (80).

وتُستكمل الجولة غدًا بإقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة يونايتد مع الإمارات في ملعب مدينة دبي الرياضية، إضافة إلى مباريات العربي مع الفجيرة، والعروبة مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع سيتي، والاتفاق مع مجد.