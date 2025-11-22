خيمينيز: مستقبلي مع «الأبيض» في كأس العرب يتضح خلال الأيام المقبلة

كشف لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي من اتحاد كرة القدم بشأن استدعائه لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر مطلع ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يعيش فترة انتظار وترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الغموض في وقت أعلن فيه نادي الوصل عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها خيمينيز خلال مباراة المنتخب أمام العراق، إذ أوضح النادي أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية، من دون تحديد موعد واضح لعودته إلى التدريبات أو لحاقه بأي استحقاقات مقبلة، سواء مع ناديه أو المنتخب.

وقال خيمينيز لـ«الإمارات اليوم»: «لم يخبرني أي مسؤول حتى الآن بوجود استدعاء رسمي للمنتخب، وضعي ما يزال غير واضح، وربما أتواجد مع المنتخب وربما لا، القرار النهائي سيتضح خلال الأيام المقبلة».

وفضّل اللاعب عدم التعليق على أي أمور تتعلق بالمنتخب الوطني أو أسباب ضياع فرصة التأهل إلى كأس العالم، مكتفياً بالقول إن تركيزه منصب حالياً على التعافي والعودة بأفضل صورة ممكنة.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من نشر اللاعب رسالة مؤثرة عبر حسابه في منصة «إكس»، عبّر فيها عن حزنه العميق لخروج المنتخب من سباق التأهل للمونديال.

وقال في رسالته: «أشعر بما يشعر به وطن كامل. وصلت إلى المباريات النهائية من التصفيات، وفعلت كل ما بوسعي لتحقيق الحلم الذي نتشاركه جميعًا، وهو اللعب في كأس العالم. من المؤلم جدًا أن أرى ذلك الحلم يتلاشى. لم أشعر في حياتي بشيء كهذا».

وأضاف: «كنت أريد الشيء نفسه الذي يريده كل إماراتي وهو التأهل إلى كأس العالم، ولهذا السبب كل ما أريده اليوم هو الاعتذار. في المباريات الأربع التي لعبتها، قدمت كل ما لدي وأكثر، كنا نريد تحقيق هذا الحلم تمامًا كما تريدونه أنتم».

وختم خيمينيز رسالته بالتأكيد على تمسكه بالأمل وبمواصلة العمل من أجل المنتخب قائلا: «اليوم يُغلق هذا الفصل، لكن ما يبقى هو الاستمرار في القتال والإيمان، هذا البلد يستحق العودة إلى كأس العالم، وكل دقيقة أرتدي فيها هذا القميص سأبذل فيها كل ما أملك».