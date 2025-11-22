البطائح يحقق فوزاً ثميناً على كلباء ويغادر المركز الأخير

حقق فريق البطائح انتصاره الثاني في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه كلباء بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على استاد كلباء مساء اليوم السبت. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد البطائح إلى 6 نقاط، بينما تجمّد رصيد كلباء عند 11 نقطة.

رغم أن الاستاد يتسع لـ 8000 مشجع، إلا أن الحضور الجماهيري كان ضعيفًا، حيث حضر حوالي 250 متفرجًا فقط. وبرز حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، كلاعب الأفضل في المباراة بعد تصديه لعدة فرص محققة للتسجيل، ما ساهم في إنقاذ فريقه من خسارة أكبر.

وتعرض لاعب كلباء محبي للطرد في الدقيقة 17 بعد تدخل خشن على لاعب البطائح مروان فهد، حيث تم الرجوع إلى تقنية الفيديو لتغيير البطاقة الصفراء إلى حمراء مباشرة.

شهدت المباراة عدة توقفات بسبب الإصابات، ما أثر على الوقت الفعلي للعب. وسيطر البطائح على مجريات اللقاء، بينما جاءت أول هجمة حقيقية لكلباء عن طريق وليد راشد الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها حارس البطائح عبد الرحمن مبارك ببسالة في الدقيقة 30.

افتتح البطائح التسجيل عن طريق اللاعب الكاميروني أناتولي بيرترند في الدقيقة 41، ثم أضاف سعود خليل الهدف الثاني في الدقيقة 47. فيما قلص كلباء الفارق بعد تسجيل لاعب البطائح الغيني عمر كيتا هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52. واختتم البطائح أهدافه عبر هجمة مرتدة سجل منها اللاعب تفوني جونيور الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع (90+5).