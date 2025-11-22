عجمان يفرض التعادل السلبي على الوصل بـ 10 لاعبين

فرض عجمان تعادلاً سلبياً ثميناً على مضيفه الوصل، اليوم، رغم لعبه شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه المغربي وليد أزارو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وذلك ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورغم النقص العددي، قدّم «البرتقالي» أداءً منضبطاً في الشوط الأول، إذ نجح في الموازنة بين الواجبات الدفاعية والارتداد الهجومي، قبل أن يتراجع بطبيعة الحال في الحصة الثانية لامتصاص الضغط المتواصل من جانب الإمبراطور الذي كثّف محاولاته بحثاً عن هدف يضمن له نقاط المباراة.

وبرز حارس عجمان علي الحوسني كأحد نجوم اللقاء، بعدما تصدى بسلسلة من التدخلات الحاسمة لمحاولات خطيرة، من جانب لاعبي الوصل، بالاسيوس وعلي صالح وسيرجينو.

ورغم هذا الضغط الكبير من جانب الوصل، كاد الفريق الضيف أن يقلب موازين المباراة من هجمة مرتدة مباغتة، بعد اختراق ناجح من لاعبه إسماعيل مؤمن، لدفاعات الوصل أنهاها بتسديدة قوية ارتدت من العارضة.

وبهذه النتيجة فوت الوصل على نفسه فرصة انتزاع المركز الثالث من شباب الأهلي، بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة باقيا في المركز الرابع، بينما بقى عجمان تاسعا بـ10 نقاط.